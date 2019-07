Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas manovra Douglas per sposare Hope

Scritto da Sarah Formica il

Thomas sfrutta nuovamente Douglas e lo istruirà per aiutarlo a proporre a Hope di sposarlo, in modo che la giovane non possa dire di no.

Anticipazioni americane della soap Beautiful rivelano che Thomas è a un passo da ottenere quello che più desidera al mondo: fare Hope sua per sempre! Il Forrester sta ingannando la Logan ormai da molto tempo e non ha esitato a compiere gesti ignobili e terrificanti come sfruttare suo figlio Douglas, uccidere Emma Barber e drogare Liam per farlo andare a letto con Steffy. Dopo il divorzio ufficiale dello Spencer e Hope e aver allontanato ancora di più i due grazie alla storia del tradimento, ora Thomas è pronto a chiedere la mano della Logan. Il Forrester però è furbo e, onde evitare che la giovane respinga la sua proposta, ha deciso di usare ancora una volta il piccolo Douglas per intenerire il cuore di Hope e convincerla a sposarlo!

Thomas sfrutta Douglas per convincere Hope a sposarlo

Non è la prima volta che Thomas sfrutta suo figlio per fare breccia nel cuore di Hope. Il Forrester ha infatti subdolamente manovrato Douglas già in precedenza, facendogli regalare alla Logan teneri disegni e doni vari che hanno fatto innamorare la ragazza del bambino. Il piccolo è infatti il motivo per cui Hope ha lasciato ufficialmente Liam, convinta del fatto che fare da madre a Douglas avrebbe riportato la felicità nel suo cuore.

Thomas arriverà infatti a istruire letteralmente il bambino per fargli consegnare l’anello di fidanzamento alla futura mamma. Douglas, ignaro della malignità del padre, eseguirà il piano alla perfezione ma purtroppo ancora non sappiamo quale sarà la risposta di Hope. Una cosa però è certa: la giovane non riuscirà a resistere davanti a tanta dolcezza…

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.