Temptation Island: cosa è successo tra Nunzia e Arcangelo dopo il programma?

Nunzia e Arcangelo si sono detti addio al falò di confronto. Ma cosa è successo dopo Temptation Island?

Nunzia Sansone a Arcangelo Bianco stanno facendo molto discutere in questi giorni. Dopo il secondo falò di confronto a Temptation Island, la coppia ha preso strade diverse ma cosa sarà successo al rientro a casa?

Temptation Island: Nunzia e Arcangelo sono tornati insieme?

Dopo aver scoperto del tradimento di Arcangelo, Nunzia ha deciso di lasciare la Sardegna da sola. Passato qualche giorno in isolamento, tuttavia, la ragazza ci ha ripensato e ha chiesto a Filippo Bisciglia di organizzare un secondo falò, che ha fatto molto discutere.

La Sansone si è dimostrata molto scossa dalla separazione e ha cercato in tutti i modi di tornare insieme al suo ex fidanzato che, invece, si è detto pentito del suo comportamento ma certo di non voler aggiustare il rapporto. Mentre Nunzia correva dietro al ragazzo, implorandolo di restare con lei, il popolo del web le si è rivoltato conto.

Intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, la Sansone ha raccontato “Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni” . Poi ha aggiunto: “Lui è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso. Dopo quello che aveva fatto, a distanza di pochi giorni non sarebbe mai potuto tornare indietro. Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me”.

Arcangelo, invece, seppur dispiaciuto per l’epilogo della lunga storia d’amore, ha confessato: “Mi dispiace averlo fatto (baciare la single). Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento”.

Ora per lui si apre un nuovo capitolo della vita da single e chissà se la coppia cercherà di risolvere i problemi o si separerà definitivamente.