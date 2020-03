Maltese – Il romanzo del commissario: Stasera la replica della prima puntata su Rai2

Scritto da Sofia Gusman il

Da stasera su Rai2 le repliche della miniserie TV con Kim Rossi Stuart nei panni del commissario Dario Maltese.

Questa sera in replica su Rai 2, il primo appuntamento in replica della miniserie in 4 puntate, Maltese – Il romanzo del commissario, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel Cast, accanto al protagonista Kim Rossi Stuart, nel ruolo del Commissario antimafia Dario Maltese, troviamo: Valeria Solarino, Rike Schmid, Francesco Scianna, Enrico LoVerso, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Antonio Milo, Eros Pagni e Michela Cescon. Il racconto di una grande storia Italiana ambientata in una Trapani senza tempo (nel resto dell’Italia sono gli anni settanta) che vede al centro della narrazione il Commissario Maltese, di ritorno in Sicilia dopo vent’anni d’assenza, con un unico scopo: trovare i colpevoli della morte di un caro amico…

Maltese – Il romanzo del commissario: Clip della Fiction con Kim Rossi Stuart

Maltese – Il romanzo del commissario: la Trama ufficiale della prima puntata

il Commissario di polizia Dario Maltese si fa trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico fraterno Gianni, ucciso davanti ai suoi occhi alla vigilia del matrimonio. Questo ritorno riapre in lui una ferita profonda. Maltese intuisce presto che è stata la mafia ad assassinare Gianni, e proprio per questo tutti hanno fretta di archiviare il caso. Dario però va dritto per la sua strada, sulla quale trova due alleati inaspettati e un indizio determinante.

L’Appuntamento con Maltese – Il romanzo del commissario è per stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20