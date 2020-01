Annamaria Sorrentino: parla il marito accusato del suo omicidio, stasera a Chi l’ha visto?

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2020, alle 21.20 su Rai 3, va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. In questa puntata, Federica Sciarelli parlerà principalmente di Samira El Attar e di Annamaria Sorrentino.

Arrestato il marito di Samira, stasera a Chi l’ha visto?

Di Samira El Attar non si hanno più notizie dallo scorso ottobre. Mohamed Barbri, il marito della donna, era formalmente indagato per il suo assassinio e per occultamento di cadavere, nonostante ancora non sia stato ritrovato nessun corpo. L’uomo, però, in possesso di tutti i documenti, si è dileguato, lasciando Stanghella, nel Padovano, e l’Italia. Il 13 gennaio, l’altro ieri, il marito di Samira è stato trovato e fermato a Barcellona, dove era giunto da Milano con l’autobus. Barbri è stato arrestato, ed ora la Procura di Rovigo ha fatto richiesta di estradizione.

Chi l’ha visto? Il marito di Annamaria Sorrentino presente in studio

Annamaria Sorrentino, ex miss Campania, è morta il 16 agosto scorso. La donna è caduta dal balcone di un palazzo a Parghelia (Vibo Valentia), dove stava trascorrendo le vacanze con il marito ed amici. Stando a quanto emerso dalle indagini, non si tratterebbe di suicidio: la Sorrentino sarebbe precipitata in seguito ad un’aggressione. Il marito, Paolo Foresta, non udente come lei, è stato accusato di omicidio. L’uomo sarà presente in studio con il proprio avvocato e risponderà alle domande di Federica Sciarelli.

