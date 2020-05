The Post di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks stasera su Rai Movie

Scritto da Domenico il

Va in onda stasera alle 21:10 su Rai Movie The Post (2017), il film diretto da Steven Spielberg, con Meryl Streep, Tom Hanks, nominato a due premi Oscar. Il film ricostruisce la storia della pubblicazione dei Pentagon Papers nel 1971, non solo sul New York Times, ma soprattutto sul Washington Post, di cui seguiamo una difficile settimana: pubblicare o non pubblicare stralci di un rapporto che inquadra la Guerra del Vietnam come operazione fallimentare e losca? La proprietaria del quotidiano (Streep) e il capo-redattore (Hanks) devono decidere se dare fastidio ai potenti o compromettere il senso stesso del loro lavoro.

Realizzato da Spielberg con un budget ristretto di “appena” 50 milioni di dollari, The Post ne ha incassati nel mondo quasi 180, un ottimo risultato per un lungometraggio di certo non basato su dinamismo e azione. Le nomination all’Oscar sono arrivate per la migliore interpretazione femminile e il miglior film, ma non sono mancate nemmeno sei nomination ai Golden Globe, per film drammatico, regia, sceneggiatura, attore, attrice e musiche (di John Williams, nessuna sorpresa!).