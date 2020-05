Maleficent Signora del Male, il sequel con Angelina Jolie è arrivato su Disney+

Scritto da Domenico il

E’ già disponibile in streaming su Disney+ Maleficent Signora del Male con Angelina Jolie, il seguito del Maleficent che qualche anno fa ha sbancato ai botteghini di tutto il mondo. Protagonista è ancora la strega Malefica, questa volta promessa suocera della Regina Ingrith interpretata da Michelle Pfeiffer, ben decisa a far scoppiare il conflitto tra due mondi diversi, quello degli esseri umani e quello della magia. Aurora alias Elle Fanning forse sarà l’ago della bilancia.

Maleficent 2 è disponibile anche a noleggio e vendita su altri canali di streaming e download, ma Disney+ è un piattaforma che funziona ad abbonamento mensile, in stile Netflix.

Il seguito di Maleficent ha incassato oltre 200 milioni di dollari in meno del primo atto: siete d’accordo col responso del pubblico? Darete ugualmente un’occhiata a questo sequel, firmato dal Joachim Rønning regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar?