Uomini e Donne, trono over, David parla di Cristina: “Vederla con un altro uomo mi ha sconvolto”

Ecco tutte le dichiarazioni di David, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Cristina Incorvaia, dama del trono over di Uomini e Donne, è nota ai telespettatori per la sua storia con David Scarantino. Una storia che sembrava promettere un lieto fine e che invece ha lasciato alla donna l’amaro in bocca. Solo qualche settimana fa, Cristina aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per riconquistare il cavaliere genovese. Inaspettatamente, la Incorvaia ha deciso di uscire con un altro uomo del parterre maschile.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di David: “Cristina è riuscita a ferirmi”

Intervistato dal magazine ufficiale del dating show, David ha ammesso di essere stato sconvolto nel profondo dalla delusione di vedere Cristina con un altro: “Lei solo pochi giorni fa aveva detto che sarebbe rimasta in trasmissione solo per me, perché provava dei sentimenti veri. E’ stata una bella botta vederla al centro dello studio con un altro uomo. Io ero all’oscuro di tutto anche perché nei giorni precedenti l’avevo sentita un paio di volte ma lei era in Sicilia. Cosa che comunque mi aveva infastidito, perché invece di stare giorni lì poteva raggiungermi a Genova e passare un po’ di tempo con me. poi il atto che, mentre era in vacanza, già evidentemente sentiva un’altra persona mi ha dato il colpo di grazia”.

Il cavaliere genovese continua, confessando: “Per adesso mi auguro solo che quella di Cristina sia stata solo una provocazione davvero che Cristina non abbia un vero interesse per questa persona ma che abbia messo in atto una sorta di vendetta per innescare una mia reazione, per attirare la mia attenzione . Sta di fatto che è riuscita a ferirmi. tra l’altro Ida ho smesso di sentila da giorni. La storia tra me e Cristina sta attraversando un momento sinceramente durissimo perché con lei ho chiuso. […] Ad oggi non ho più intenzionate di sentirla, di ricevere i suoi messaggi. Ho bloccato il suo numero e questo non certo perché non provi più nulla per lei ma perché sono arrabbiato e deluso dalla sua incoerenza”.