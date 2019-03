Uomini e Donne, trono classico: Teresa Langella in studio. Luca Daffrè e Manuel contesi dalle troniste

Scritto da La redazione di TvDaily il

Scopriamo cosa è successo oggi nella puntata di Uomini e Donne, trono classico.

Oggi, giovedì 14 marzo 2019, su Canale 5, è andata in onda la prima parte del trono classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Oltre ai tronisti in carica Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, è stata ospite in studio ospite Teresa Langella.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea Dal Corso: “Tu hai distrutto il sogno che mi ero fatta”.

La puntata si apre con il filmato dell’ incontro tra Teresa e Andrea Dal Corso. Dopo aver abbandonato la Langella alla festa di fidanzamento nel Castello, i due avevano avuto un duro confronto in studio. L’ex corteggiatore è risoluto ad incontrarla e decide di raggiungerla alla festa di fidanzamento di Ivan Gonzalez. Andrea dice a Teresa di averla raggiunta parlare. Nel faccia a faccia, in una camera privata del bellissimo Castello, il bel veneto ammette di aver sbagliato tutto e di pensarla in continuazione. Tuttavia, Teresa non riesce a sostenere il suo sguardo e confessa di essere stata molto male dopo la scelta, perché lui ha distrutto l’illusione che si era fatta.

Al termine del filmato, la partenopea ammette di provare dei sentimenti per Andrea ma, questa volta, sceglie di seguire la testa per non rimanere più scottata. Teresa aggiunge di avere il numero di telefono dell’ex corteggiatore che, però, non ha mai contattato. In studio, gli opinionisti Gianni, Jack, Mario e la nuova tronista Giulia Cavaglia concordano sul fatto che Andrea non è una persona affidabile. Al contrario, Tina Cipollari è convinta che il ragazzo meriti una seconda possibilità.

Archiviato il caso, Maria fa scendere i corteggiatori di Angela e in studio entrano Luca Daffrè e Manuel. Si scopre che entrambi sono usciti in esterna anche con la Cavaglia, che sembrano preferire alla campana. Luca Daffrè afferma di preferire esteticamente Angela, ma di preferire il carattere di Giulia. Manuel confessa di aver instaurato subito una particolare sintonia con la torinese, che aveva conosciuto anni fa durante una serata e che, anche dopo una sola esterna, si è sentito più simile a lei che ad Angela, con la quale è uscito per ben tre volte in esterna.

Poi, è la volta di Andrea Zelletta. Il tronista è uscito nuovamente con Federica in occasione del suo compleanno. Andrea le porta un regalo e compone con lei la frase “Non ti prenderò in giro”, specificando alla ragazza che, nel bene o nel male, sarà sempre sincero con lei. L’esterna è suggellata da un bacio appassionato.

Viene poi mostrata l’esterna con Claudia per cui lo Zelletta ammette di avere un grande interesse. Il tronista è uscito anche con Mauriel che ha trovato un vero e proprio “tzunami”.

Domani, venerdì 15 marzo alle 14.45, andrà in onda la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne.