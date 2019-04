Uomini e Donne, trono classico: pioggia di petali per Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Andrea Zelletta molto vicino a Giorgia

Scritto da La redazione di TvDaily il

Scopriamo cosa è successo nella prima parte del trono over di Uomini e Donne.

La prima parte del trono classico di Uomini e Donne è andata in onda oggi, giovedì 11 aprile 2019. Oltre ai tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, sono stati ospiti in studio Andrea Dal Corso e Teresa Langella.

Uomini e Donne, trono classico: arriva il lieto fine per Andrea Dal Corso e Teresa Langella

La puntata si apre con un video che ritrae l’ultimo acceso scontro in studio tra Andrea e Teresa. Il veneto, in lacrime, ammette di non essere riuscito a comunicare i suoi sentimenti e sente che ogni cosa che fa lui non è mai abbastanza. L’ex corteggiatore, poi, confessa di provare un forte sentimento per la partenopea e che, nel vedere la sua titubanza a concedergli un’altra possibilità, si sente molto frustrato.

Viene mostrato anche lo sfogo di Teresa che afferma che Andrea non l’ha mai capita e non riuscirà mai a capirla.

In studio, fa il suo ingresso Dal Corso che racconta che, dopo l’ultimo confronto, ha dato del tempo all’ex tronista per placare la sua rabbia. Poi, ha deciso di raggiungerla a casa per passare alcuni giorni con lei e la sua famiglia. L’imprenditore veneto confessa che Teresa ha tutte quelle qualità che ha sempre cercato in una donno: la passione e la semplicità. Teresa fa il suo ingresso e si dichiara felicissima, mentre lui ammette di essersi innamorato. La coppia balla al centro dello studio, sotto una cascata di petali rossi.

Maria De Filippi passa poi al trono di Andrea Zelletta. La conduttrice rivela che, dopo che nell’ultima puntata le sue corteggiatrici hanno scoperto di essersi alternate a poca distanza l’una dall’altra, Klaudia, Natalia e Muriel si sono infuriate. Tutte e tre si sono duramente sfogate con la redazione a proposito del tronista. Lo Zelletta le invita nella casetta per un confronto ma, mentre Klaudia e Muriel accettano, Natalia non ha voluto vederlo.

Klaudia è la prima ad incontrare il pugliese e tra loro si accendono gli animi e, mentre discutono, anche Muriel raggiunge la casetta e la corteggiatrice va via piangendo. Invece, Andrea e Muriel si riappacificano. Klaudia fa il suo ingresso in studio e il tronista le porge le sue scuse e ammette di averla pensata e di aver sentito la sua mancanza. Ma la ragazza è molto amareggiata e dichiara di avergli dato troppe certezze.

Lo Zelletta poteva scegliere con chi e dove fare un’esterna e sceglie di andare a Milano da Giorgia. Il tronista è molto affettuoso con lei ma l’esterna è interrotta da una comunicazione della redazione: Natalia ha chiesto di vedere Andrea. Nel caso in cui lui accettasse la richiesta però, dovrebbe lasciare Giorgia da sola e, dunque, lui rifiuta e rimane con lei.

Concluso il video, Natalia fa il suo ingresso in studio e battibecca con il pugliese. La corteggiatrice confessa di non sopportare più il tronista e di cercare un altro tipo di uomo. Lui, dal suo canto, la accusa di sentirsi sul piedistallo e che, quando smetterà di atteggiarsi in questo modo, avranno un confronto.

Domani, venerdì 12 aprile 2019, andrà in onda la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne, alle 14.45 su Canale 5.