Uomini e Donne, trono classico: oggi, venerdì 24 maggio, Luca torna da Angela

Ultimo appuntamento con i tronisti del dating show.

La seconda e ultima parte del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda oggi, venerdì 24 maggio 2019, su Canale 5. Dopo aver dedicato la puntata precedente ad Andrea Zelletta, i riflettori saranno puntati su Angela Nasti e Giulia Cavaglia.

Uomini e Donne: il ritorno di Luca e l’addio di Alessio

Il nuovo appuntamento di Uomini e Donne riprenderà dalle vicende riguardanti il trono di Giulia. Manca davvero poco alla scelta e la torinese sembra trovarsi bene con entrambi i suoi corteggiatori. Le anticipazioni del trono over rivelano che oggi assisteremo a una nuova discussione tra Tina Cipollari e Manuel. L’opinionista del dating show accuserà Galiano di essere troppo arrogante e difenderà invece il suo rivale Giulio.

Spazio poi ad Angela. Maria De Filippi manderà in onda l’esterna con Alessio, che dopo la scorsa puntata, è andato dalla tronista in camerino. Durante l’incontro, Campoli ha provato a baciarla ma lei si è scansata. Subito dopo, verrà mostrata l’esterna con Luca. Dopo l’assenza inaspettata del trentino, la Nasti ha deciso di raggiungerlo a Milano. Anche questa volta, i due si lasceranno andare a passionali baci e il corteggiatore romano, furioso per quanto visto, abbandonerà lo studio.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, venerdì 24 maggio, alle 14.45 su Canale 5.