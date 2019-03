Uomini e Donne, trono classico: oggi, giovedì 28 marzo, duro confronto tra Teresa e Andrea

Scritto da Eleonora Gasparini il

L’ex tronista e l’imprenditore veneto ai ferri corti.

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 28 marzo 2019, su Canale 5 con un nuovo appuntamento dedicato ai protagonisti del trono classico. Ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne: Teresa Langella furiosa con Andrea Dal Corso, caos in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena e vedrà l’ennesimo confronto in studio tra Teresa e Andrea. Maria De Filippi li inviterà ad entrare per raccontare quanto è accaduto tra di loro dopo il duro faccia a faccia avuto l’ultima volta nel dating show. L’imprenditore veneto confesserà di essere andato a Napoli dalla Langella e di averla baciata. Il racconto dell’ex corteggiatore però non convincerà l’opinionista Gianni Sperti che lo accuserà di non essere mai stato sincero.

Stando alle anticipazioni del trono classico, Dal Corso continuerà provando a spiegare ancora una volta i motivi che l’hanno portato a non presentarsi alla festa di fidanzamento. Il ragazzo coglierà l’occasione per raccontare un particolare dettaglio su Teresa. Le dichiarazioni di Andrea faranno infuriare l’ex tronista che dichiarerà di voler chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con lui. I due discuteranno animatamente e alla fine lasceranno lo studio.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 28 marzo, alle 14.45 su Canale 5.