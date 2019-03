Uomini e Donne, trono classico: l’acceso confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo la scelta

Scritto da La redazione di TvDaily il

Teresa si confronta con Andrea e Antonio.

Oggi, giovedì 7 marzo 2019, è andata in onda una puntata speciale del trono classico di Uomini e Donne, dedicata al confronto tra Teresa Langella e i suoi due ex corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Uomini e Donne, il confronto: Teresa incontra Antonio e Andrea

Uomini e Donne inizia con l’ingresso in studio di Teresa, visibilmente molto triste. La bella campana racconta i primi giorni dopo la scelta, confessando di sentirsi ancora molto presa da Andrea. Per fortuna, nel momento del bisogno, può contare sul forte sostegno della sua famiglia. Maria manda in onda un filmato riassuntivo del weekend trascorso in villa con i suoi corteggiatori e invita Antonio ad entrare. Moriconi saluta disinvolto la ragazza per poi ammettere, poco dopo, di essersi sentito preso in giro. L’ex tronista prova a spiegargli di aver preso la sua decisione solo in seguito dell’esperienza in villa, quando ha capito che il suo cuore era dell’imprenditore veneto. Dopo aver ascoltato lo sportivo, la De Filippi annuncia che è il momento di far entrare Dal Corso. La Langella però preferisce lasciare lo studio, non sentendosi ancora pronta per incontrarlo.

Fa il suo ingresso Andrea che inizia a spiegare i motivi che lo hanno portato a non presentarsi al castello. L’imprenditore ci tiene a sottolineare che il papà di lei non è assolutamente responsabile della sua decisione. A quel punto la conduttrice manda in onda un altro video inedito che mostra il ragazzo piangere perché dispiaciuto per Teresa. Questo filmato scatena l’ira della Langella che alla fine decide di entrare e confrontarsi con l’ex corteggiatore. Scoppia un diverbio piuttosto acceso che non riesce a trovare una conclusione pacifica. Dal Corso, che viene attaccato e criticato anche da Gianni Sperti e Mario Serpa, cerca in tutti i modi di spiegarle la sua posizione ma la partenopea non crede alla sua sincerità. Ai suoi occhi, lui è stato falso e incoerente durante tutto il percorso nel dating show e lei, infuriata, abbandona la trasmissione. La puntata termina con un’affermazione di Antonio: “Andrea e Teresa sembrano il bue che dice cornuto all’asino, solo che non so chi è il bue e chi è l’asino”.

