Uomini e Donne, Trono Classico in onda oggi: Giovanna furiosa con Giulio, lite tra Lorenzo e Carlo

Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di questo pomeriggio con il dating show di Canale 5.

Andrà in onda oggi pomeriggio, giovedì 16 gennaio 2020, la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Protagonisti in studio, i tronisti in carica del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Sara Amira. Ospiti dell’appuntamento: Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono Classico

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne, dedicato al trono classico, si aprirà con Giulio che ha raggiunto Giovanna dopo una discussione. I due si sono chiariti e infine si sono dati un bacio. Poi in studio, Maria De Filippi annuncerà di un’esterna molto significativa del tronista con Giulia. La D’Urso ha infatti portato Raselli in Puglia per presentargli la sua famiglia. I due sono stati molto bene insieme e l’uscita si è conclusa con un caldo bacio. La Abate, apparentemente troppo tranquilla, scatterà quando Giulio farà notare un particolare che manderà su tutte le furie la corteggiatrice dagli occhi di ghiaccio: il tronista paragonerà l’accoglienza, decisamente più calorosa, da parte della famiglia di Giulia a quella invece più fredda di quella dell’Abate.

Per calmare gli animi, la De Filippi darà poi spazio al trono di Carlo, che è uscito in esterna con Chiara. Dopo la clip, Bruna si alzerà e dichiarerà di voler andare via e il tronista ribatterà bruscamente alla sua decisione. L’atteggiamento di Pietropoli non andrà affatto giù a Lorenzo Riccardi, nuovo opinionista, e tra i due nascerà un’accesa lite.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 16 gennaio, alle 14.45 su Canale 5.