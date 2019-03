Uomini e Donne, trono classico: il nuovo confronto tra Andrea e Teresa

Scritto da La redazione di TvDaily il

Nuovo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ospiti del trono classico di Uomini e Donne.

La prima parte del trono classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda oggi, giovedì 28 marzo 2019. Oltre ai tronisti in carica, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, sono stati ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne: Teresa e Andrea si scontrano di nuovo

Dopo l’ingresso dei tronisti, la De Filippi manda in onda un filmato che ritrae Teresa e Dal Corso durante il loro ultimo confronto, al termine del quale i due entrano in studio.

L’imprenditore veneto rivela di aver trascorso alcuni giorni con l’ex tronista. Andrea torna nuovamente sui reali motivi della sua assenza alla festa di fidanzamento al Castello. Dal Corso confessa di essersi sentito sotto pressione e impreparato ad affrontare un impegno così serio. L’ex corteggiatore rivela le sensazioni provate nel corso dei giorni trascorsi con Teresa, ammettendo di averla percepita diversa nei suoi confronti, tanto da trasmettergli emozioni più forti, rispetto a quelle provate nel percorso del dating show. Gianni Sperti non risparmia critiche al veneto, additandolo come falso, ma lui ribadisce di essere coinvolto e di voler costruire una storia importante con la Langella.

Poi prende la parola la partenopea che ammette di essersi trovata bene con lui nei giorni passati insieme. Tuttavia, ammette di avere ancora molti dubbi e che meriterebbe di meglio. Inoltre, aggiunge che non è assolutamente impegnata con Andrea.

Scoppia una discussione e l’ex tronista si rivolge al pubblico, confessando di aver sofferto molto e di non aver ancora superato il no che Andrea le ha rifilato, dal momento che i suoi sentimenti sono veri. Andrea, visibilmente innervosito, saluta ed esce dallo studio, ponendo fine al confronto.

Tocca al trono di Andrea Zelletta. Dopo l’ultima puntata, il pugliese ha voluto vedere le reazioni delle sue corteggiatrici. Maria manda in onda un rwm che ritrae gli sfoghi di Klaudia, Natalia e Muriel.

Dopo aver visto gli sfoghi delle corteggiatrici, Zelletta decide di uscire in esterna con Natalia, Klaudia e Giorgia. Non è uscito con Muriel perché ha reputato la sua reazione esagerata e falsa. In studio, quest’ultima ha un duro scontro con il tronista che l’accusa di essere artificiosa e bugiarda. La corteggiatrice dichiara di non sopportare più di vederlo correre dietro Natalia. A quel punto la valtellinese replica di non sentirsi più così vicina ad Andrea.

Domani, venerdì 29 marzo 2019, andrà in onda l’appuntamento con la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne.