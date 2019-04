Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso: “Fuggiamo all’estero”

Scritto da Anita Nurzia il

L’annuncio della coppia per fuggire dal clamore mediatico intorno a loro

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne, andata in onda ieri, giovedì 11 aprile, abbiamo assistito, dopo mesi di trono, il no alla scelta e tante discussioni avvenute in studio, all’inaspettato e sorprendente lieto fine tra Teresa Langella e Andrea Del Corso.

L’imprenditore veneto ha confessato di essersi innamorato e i due si sono concessi un ballo sotto una pioggia di petali rosa come nei più romantici e felici epiloghi avvenuti nel dating show.

Intervistati dal settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’, Andrea ha definito il loro rapporto come qualcosa di “viscerale”, un sentimento che da anni non provava per una donna per mentre, l’ex tronista, ha voluto ribadire che, nonostante le tante critiche che ha ricevuto per aver concesso un’altra possibilità ad Andrea, ciò che sentiva per lui non è mai cambiato e, giorno dopo giorno, il loro rapporto si sta rafforzando a tal punto che oggi dichiara in questo momento insieme sono invincibili.

Ma c’è di più. Per allontanarsi dal clamore mediatico e dalla curiosità morbosa dei fan, hanno annunciato di voler scappare all’estero per godersi insieme e lontano da tutti questo amore che li lega. E’ stato l’ex corteggiatore ad organizzare tutto e Teresa non vede l’ora di partire.

La meta sarà l’isola indonesiana di Bali e i due piccioncini trascorreranno dieci giorni in vacanza come una luna di miele. Non mancheranno foto, dediche tra l’oceano, foreste e vulcani.