Scritto da Anita Nurzia il

Le paure e le speranze della bella tronista partenopea prima della scelta

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissima scelta di Teresa Langella nello speciale di Uomini e Donne – La Scelta, che, per la prima volta nella storia del dating show di Maria De Filippi, verrà trasmessa nella fascia prime time della rete ammiraglia di Mediaset, trasportandoci in una vera e propria favola.

Teresa, soggiornerà un paio di giorni in un castello con i due corteggiatori Andrea Del Corso e Antonio Moriconi e al termine, deciderà il prescelto celebrando la scelta alla festa di fidanzamento con i familiari, amici e tanti ospiti invitati all’evento.

Pur non avendo mai nascosto i suoi timori e i suoi dubbi durante il percorso sul trono, Teresa, a poche ore dalla scelta, afferma di essere convinta che presto potrà viversi la sua favola: “Se arriverà il sì, prenderò coscienza che tutto ciò in cui ho sempre sperato e creduto ha avuto finalmente un senso. Vivrò la mia favola nella realtà”.

La bella partenopea, nel corso della sua permanenza sulla sedia rossa più ambita della tv, ha conosciuto e apprezzato molti corteggiatori, ma solo due hanno spinto Teresa ben oltre una semplice conoscenza: Il 31enne veneto Andrea Del Corso, inizialmente sceso dalle scale per Mara Fasone e il 23enne originario di Guarcino, Antonio Moriconi.

Dell’ex tentatore di “Temptation Island”, Teresa afferma di sentirsi sicura ma confessa anche una diffidenza che non è mai riuscita del tutto a superare:

Nell’ultima registrazione Andrea ha dichiarato che non si sarebbe presentato in villa e devo ammettere che l’idea mi spaventa. Di lui mi piacciono le fragilità, la sensibilità, l’intelligenza, l’ironia e il suo cuore che penso sia un cuore buono. Ciò che mi spaventa forse è la sua tanta, a tratti troppa, curiosità, nelle cose che lo circondano, quelle che possono essere le distrazioni in genere: la gente, i viaggi, la vita… ecco tutte quelle cose che se vissute nei limiti potrebbero anche piacermi. Con Andrea non mi sento al sicuro, non mi trasmette sicurezza… forse manca la fiducia e questo mi fa paura.

Antonio, invece, le riesce a trasmettere valori in cui crede molto pur trovandolo a volte un po’ troppo testardo: