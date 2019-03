Uomini e Donne, Teresa e Andrea sono innamorati: le sorprendenti parole del padre della Langella

Scritto da La redazione di TvDaily il

La reazione del padre di Teresa Langella, dopo la notizia del fidanzamento con Andrea dal Corso.

Finalmente tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è tornato il sereno. Dopo il ‘no’ che il veneto ha rifilato all’ex tronista, i riavvicinamenti e i duri confronti nello studio di Uomini e Donne, Andrea e Teresa hanno annunciato di essere ufficialmente una coppia. Inaspettatamente, l’annuncio è stato accolto in maniera positiva anche da Alessandro, padre della bella partenopea.

Uomini e Donne: le dichiarazioni di Alessandro Langella

Mentre i fan della coppia sono al settimo cielo per la riappacificazione tra i due, molti hanno sollevato polemiche per questo inaspettato epilogo. Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, è ancora convinto che Andrea non provi reali sentimenti per la partenopea. Sui social, poi, anche un altro volto noto del dating show ha voluto dire la sua sulla questione. Mario Serpa ha pubblicamente accusato Dal Corso di voler unicamente fare business.

In molti si chiedevano quale sarebbe stata la reazione di Alessandro, padre dell’ex tronista. Nel corso della festa di fidanzamento al Castello, infatti, il Langella aveva espresso la sua preferenza per Antonio Moriconi, reputando Andrea troppo diverso da sua figlia. Intervistato dal magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, Alessandro ha rivelato: “Ho avuto modo di ricredermi nei confronti di Andrea. Prima ancora che mia figlia decidesse di dargli una seconda possibilità, mi è pervenuta da parte sua una lettera scritta in cui mi spiegava alcuni punti che, prima di quel momento, non mi erano chiari. E vi dirò di più: custodisco quel pezzo di carte gelosamente”.

Poi, ha voluto chiarire il motivo delle parole dette a Dal Corso: “Come ogni padre ho a cuore la felicità delle mie figlie. Voglio proteggerle da qualunque sofferenza. Quando ho saputo che Teresa sarebbe salita sul trono, inizialmente ero preoccupato. Avendola già vista uscire delusa dopo aver corteggiato, diversi anni fa, Andrea Angelini, non volevo che questo percorso le riservasse per la seconda volta lo stesso epilogo […] Non mi rimangio nulla di tutto quello che ho detto nella villa sul suo conto. Ho sempre pensato che fosse un bel ragazzo, ma non lasciava trapelare alcun sentimento. A oggi, però, sono felice che sia accaduto quello che speravo succedesse prima. Vedo tra loro quel rapporto che ho sempre desiderato per mia figlia: una conoscenza costruttiva basata soprattutto sul rispetto, nel bene e nel male”.

Infine, Alessandro ha voluto concludere con un augurio alla neo coppia: “Potranno sembrare parole scontate, ma dal profondo del mio cuore auguro a mia figlia di aver trovato l’uomo della sua vita. Teresa crede tanto in lui e so che è innamorata. Per il resto: se son rose fioriranno. So che anche Andrea le ha detto di essere innamorato e… inizio a crederci anch’io!”