Uomini e Donne, Sonia Pattarino svela tutti i motivi della rottura con Ivan Gonzalez

Scritto da La Redazione di TvDaily

L’ex corteggiatrice spiega perché ha troncato con lo spagnolo, che ribatte: “Non era così”.

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez non sono più insieme. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti deciso di mettere la parola fine alla love story con lo spagnolo, che non è stato capace di donarle l’amore che tanto desiderava.

La Pattarino ha confessato tutto al magazine di Uomini e Donne: “È finita una storia che mi ha fatto vivere delle emozioni forti. Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna, finché mi sono dovuta arrendere all’idea che tra me e Ivan non ci fosse un futuro. Di fronte alla possibilità di trasformare i miei soggiorni a Madrid in una vera e propria convivenza stabile, ho trovato un uomo che si è tirato indietro. Questa nostra storia è iniziata nel migliore dei modi. Avevo accanto un uomo che sembrava perfetto: presente, dolce e affettuoso. Poi qualcosa è cambiata: poco prima dell’estate io e Ivan abbiamo vissuto un periodo difficile. Abbiamo teste, vite e mentalità diverse e questo ci ha portato a scontri continui. Ad agosto abbiamo fatto un viaggio in Messico per provare a ritrovare la nostra serenità: là siamo stati così bene che sembrava avessimo ripreso in mano quello che eravamo stati. Sono tornata in Sardegna per il mio compleanno più serena e con la convinzione che di lì a poco ci saremmo rivisti per festeggiare insieme. Il giorno prima dei festeggiamenti, però, le cose sono un po’ cambiate. Ivan ha trovato mille scuse per non prendere l’aereo e venire da me. Non ha neppure pensato a una sorpresa a distanza o semplicemente una torta da farmi recapitare. Da lì ho avuto l’ennesima dimostrazione che forse i sentimenti che provavo io non erano gli stessi che nutriva lui nei miei riguardi. Davanti a questa sua assenza, e considerando tutto il periodo difficile che abbiamo attraversato, ho preso la decisione di chiudere la nostra storia. Era un rapporto che ci stava cambiando: io non mi sentivo più felice e lui non si sembrava sereno. Da parte mia c’era amore, ma quando più volte un uomo alla domanda ‘Cosa senti per me? Mi ami?’ ti risponde ‘un pochino’, forse c’è poco da poter recuperare. […] Penso che lui non sia stato abituato ad amare e il nostro rapporto stesse diventando eccessivamente grande perché lui potesse sopportarlo. È una persona troppo concentrata su se stessa per dedicarsi pienamente a qualcun altro. Ci siamo lasciati per telefono e lui non ha voluto neanche un successivo confronto faccia a faccia. In questo mese non ha fatto nulla per recuperare: quando l’ho lasciato mi ha detto di voler rispettare la mia decisione, di non potermi offrire una stabilità perché troppo concentrato a realizzarsi professionalmente, poi è sparito nell’oblio. La mia presenza quotidiana al suo fianco lo distoglieva troppo da tutto il resto”.

Sonia ha poi proseguito:“La verità è che Ivan non sa affrontare i problemi: per lui la vita è facile, gira intorno al suo lavoro, al divertimento. Per me è altro, forse perché abbiamo due età ed esperienze di vita diverse. Non gliene faccio una colpa, ma penso che debba crescere. Da parte mia c’è ancora un po’ di rabbia per come sono andate le cose. Ho superato la fase del pianto e del malessere, ora sto attraversando quella del rifiuto. Sono arrabbiata perché ci ho creduto tanto e ho dato anima, cuore e tempo. Ho sottratto tempo per me stessa per dedicarlo a noi. Quel che è certo è che a oggi non ho più voglia di avere alcun chiarimento con lui. È un capitolo chiuso: non ha senso perdonare una persona che ti fa soffrire. Penso che Ivan non mi abbia mai amato ma fosse solo infatuato. Un uomo a cui batte il cuore per te non ti lascia andare via”.

A quanto pare l’ex tronista spagnolo non ha apprezzato ciò che ha riferito Sonia, che sui social, ha subito risposto: “Due mesi fa non era così. Comunque complimenti per il giornale”.