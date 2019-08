Uomini e Donne: ripercorriamo le scelte delle troniste della stagione 2018/2019

Scritto da La redazione di TvDaily il

Le scelte e il percorso delle troniste di Uomini e Donne.

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne, che debutterà il 16 settembre 2019 su Canale 5, ripercorriamo le scelte e il percorso di Mara Fasone, Teresa Langella, Angela Nasti, Giulia Cavalia.

Uomini e Donne: le scelte di Teresa, Giulia e Angela

Le prime a sedere sull’ambita poltrona rossa sono state Mara Fasone e Teresa Langella. La prima, tuttavia, ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo poche settimane, stanca dei continui attacchi del pubblico e degli opinionisti. Teresa, invece, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, è approdata nel programma, sperimentando l’innovativa scelta nel Castello. Alkla sua corte Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Quest’ultimo aveva condiviso l’esperienza in Sardegna come tentatore di Martina Sebastiani, con la quale c’era stato un breve flirt. La scelta della Langella, tuttavia, non è andata come sperato dal momento che Andrea non si è presentato alla festa di fidanzamento e ci sono volute diverse settimane per riconquistare la fiducia della partenopea. Ora i due sono inseparabili e il veneto è sempre pronto a difendere la sua amata a spada tratta.

Giulia Cavaglia, dopo la delusione con Lorenzo Riccardi, che le ha preferito Claudia Dionigi, è stata nominata a sorpresa nuova tronista. La torinese ha deciso di uscire dal programma con Manuel Galiano, rifilando un due di picche a Giulio Raselli, che si è consolato con l’esperienza a Temptation Island. La storia d’amore, tuttavia, è durata appena un mese e, mentre la Cavaglia incolpa il tradimento, il corteggiatore confessa di essere stato usato solo per business.

Angela Nasti è salita al trono tra tante polemiche. L’influencer partenopea ha sorpreso tutti scegliendo Alessio Campoli, dal momento che il feeling con Luca Daffrè sembrava più forte. La storia d’amore è naufragata dopo quindici giorni, al ritorno di Angela da una vacanza ad Ibiza. La ragazza, travolta dalla bufera mediatica, ha spiegato di non essere riuscita a ritrovare la giusta sintonia con il corteggiatore, una volta fuori dallo studio. Alessio, dal canto suo, è rimasto sorpreso all’annuncio della nuovo fidanzamento di lei con un calciatore.