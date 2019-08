Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sbotta: “Stro**a cattiva! Ti meno forte e mi faccio denunciare”

Scritto da La redazione di TvDaily il

Lo sfogo della Mennoia lascia tutti basiti: “Invidiosa sfigata!”

Nel corso delle ultime settimane, Raffaella Mennoia si è ritrovata al centro della bufera mediatica. La nota autrice di Uomini e Donne, infatti, ha dovuto fare i conti con le pesanti accuse che Mario Serpa e Teresa Cilia le hanno lanciato. Dopo essere calata nel silenzio stampa, il braccio destro di Maria De Filippi è tornata a parlare sui social ma agli utenti non sono sfuggiti una serie di commenti piuttosto pesanti, rivolti ad un account su Instagram.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia esplode sui social: “Sfigata”

Dopo alcuni giorni di pausa dalla bufera mediatica sui social che si è sollevata a causa delle accuse di Teresa e Mario, la Mennoia è tornata su Instagram e ha chiarito la sua posizione agli utenti.

:“Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”, ha dichiarato la storica autrice di Maria De Filippi.

Ma lo sfogo di Raffaella è continuato attraverso alcuni commenti, rivolti ad un utente che le ha fatto veramente perdere le staffe: “Non l’ho mai fatto in tanti anni ma se vengo a sapere chi sei, mi faccio pure denunciare senza problemi ma ti meno forte! Stro**a cattiva. Invidiosa sfigata, ti potesse venire un decimo di quello che passo io con una dignità che né te né chi ti conosce può neanche immaginare – ha sbottato la Mennoia – Pensi che solo perché sei un account, puoi scrivere una cosa simile?? Guarda che io non ci guadagno con Instagram e che se domani mi chiudono il profilo, vivo del mio lavoro..Non faccio la blogger quindi te sosta solo che non capisco dove stai!”

Il commento che ha scatenato l’ira dell’autrice, tuttavia, è sfuggito agli utenti ma di certo sembra trattarsi di qualcosa di grave. Intanto, sul web, diversi collaboratori della Mennoia si sono esposti in sua difesa e il pubblico è rimasto con il fiato sospeso, in attesa di conoscere i dettagli che hanno portato alle accuse di Teresa.