Uomini e Donne, Pamela Barretta: “Stefano è un bugiardo. Mi ha diffamato”

Pamela Barretta torna alla carica su Stefano Torrese: “Un bugiardo”.

Nonostante la stagione televisiva di Uomini e Donne si sia conclusa da diverse settimane, continuano i battibecchi tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. La loro relazione è ufficialmente naufragata ma i due non perdono occasione per lanciarsi velenose frecciatine.

Uomini e Donne: Pamela Barretta furiosa con Stefano Torrese

Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Pamela torna a parlare di Stefano che, a sua detta, non farebbe altro che raccontare bugie: “Stefano è un bugiardo. Prima di tutto lui non è sceso in Puglia, era in un posto vicino alla Puglia per fare una serata. Seconda cosa, Stefano non mi ha assolutamente chiesto o fatto capire di volermi vedere come ha asserito nell’intervista. […] Mi ha chiesto di lasciarlo in pace e di non cercarlo più. Lui fa tre passi indietro ogni volta che io ne faccio uno verso di lui…Quindi per me questa storia è chiusa. Mi ha mentito anche sul fatto che io sapessi il suo indirizzo di casa per spedirgli l’anello. Io non so precisamente dove abita…e soprattutto sulla sua ex, lui dice che l’ha lasciato lui, io so tutt’altro. Questa ragazza mi ha mandato uno screen di una vecchia conversazione con lui in cui le diceva che presto le avrebbe fatto conoscere il figlio Daniel…Inoltre, quando è corso da lei, lui le ha anche detto di essere stato innamorato di lei, cosa che ha negato. […] In ogni caso mi sfugge anche il motivo per il quale ha scritto ad aprile alla ex un messaggio dove le conferma di non voler più stare con lei, cosa che avrebbe dovuto dirle a novembre. Io per quel messaggio mi sono infuriata e non perché volevo fare a Stefano un processo alle intenzioni, ma perché è palese sia stato un modo per riattaccare bottone”.

A proposito della foto che la ritrae con un altro uomo, per cui la Barretta è stata molto criticata, la dama ha precisato:“È un mio amico, lo conosco da tantissimo tempo. Con questa persona io ci ho anche lavorato, ma tra noi non c’è mai stato niente perché lui era sposato e si è separato a febbraio. Questa cosa l’ho chiarita direttamente con Stefano, l’ho chiamato e lui sa tutto. Per quanto riguarda la foto, lui ha fatto una diretta abbastanza diffamatoria nei miei confronti, diretta durante la quale elogia Valentina Autiero, definendola una donna versa, nonostante la discussione forte che con lei ho avuto in studio”.

Infine, Pamela ha dichiarato: “Stefano continua a contattare tutti i nostri colleghi di parterre per mettermeli contro. Io sono convinta che lui ha in mente di tornare in trasmissione a settembre e che è pronto a mettere tutti contro di me”.