Uomini e Donne, Pamela Barretta fa una rivelazione shock: “Stefano ha scritto anche alla sua ex”

Pamela Barretta continua ad attaccare Stefano Torrese e fa nuove rivelazioni sulla fine della loro storia d’amore.

Uomini e Donne ha concluso da poco la stagione televisiva e la produzione del dating show di Canale 5 sta già pensando al nuovo anno, che prenderà il via a settembre. Nel corso delle ultime puntate del trono over, Pamela Barretta e Stefano Torrese hanno messo fine alla loro relazione. La polemica, nata per alcuni messaggi che il cavaliere ha inviato a Roberta Di Padua, sta portando ad ulteriori, inattesi, retroscena.

Uomini e Donne: Pamela fa delle confessioni su Stefano

Nel corso della puntata incriminata, Stefano aveva confessato a Pamela tutto il suo amore, omaggiandola di un anello, simbolo delle sue intenzioni. Tuttavia, poco dopo, Roberta ha sganciato una vera e propria bomba, rivelando che il cavaliere l’aveva contattata, chiedendole di potersi incontrare. La Barretta, che aveva sempre temuto il fatto che il Torrese si fosse ‘accontentato’ di lei, è diventata una furia. Dopo aver gettato a terra l’anello, la dama ha lasciato lo studio e ha deciso di chiudere con lui per sempre.

Nelle recenti interviste del magazine ufficiale di Uomini e Donne, la donna ha ribadito di non fidarsi più di Stefano, mentre lui la accusa di non aver accettato di avere un chiarimento. Il pubblico si è diviso e Pamela, stanca dei continui attacchi, ha deciso di fare una nuova, sconvolgente, rivelazione sulla sua storia con il cavaliere.

C’è molta gente che dice che io l’ho infangato, ma una cosa ora la voglio dire: ad aprile, l’otto aprile precisamente, mentre io ero in Sicilia e noi stavamo benissimo, lui ha scritto alla sua ex. Non l’ho mai detto ma, caro Stefano, ho saputo anche questo… Tutto con prove!.

Il Torrese non ha ancora chiarito la sua posizione e si attende la sua replica. Intanto, la donna è decisa a non voler avere niente a che fare con lui, dopo l’amara delusione.