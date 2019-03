Scritto da Anita Nurzia il

Langella e Dal Corso si scontrano nuovamente in studio

Oggi, giovedì 28 marzo 2019, Uomini e Donne torna in onda con la puntata del trono classico registrata lunedì 11 marzo scorso. Ospiti nella puntata di oggi, prima dei recenti sviluppi in cui l’ex corteggiatore ha confessato di essersi innamorato, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che si scontreranno nuovamente in studio.

L’ex tronista e l’imprenditore veneto sono stati invitati per raccontare il loro riavvicinamento in corso ma, l’appuntamento di oggi, prenderà una piega totalmente inaspettata e si scontreranno ancora.

Uomini e Donne, oggi, giovedì 28 marzo: l’addio tra Teresa e Andrea

La partenopea sprona Andrea a chiarire cosa sta accadendo e lui cerca di spiegare i motivi che l’hanno spinto a non presentarsi al Castello. L’ex corteggiatore afferma di essersi sentito sotto pressione e, dopo aver riflettuto dopo il confronto post-scelta, ha deciso di trascorrere qualche giorno insieme.

Andrea ha ammesso di essere riuscito ad avere un confronto sereno dopo il quale c’è stato anche un bacio.

Nonostante i giorni trascorsi insieme, Teresa ha confessato di non riuscire a superare il “no” di Andrea e che lui avrebbe dovuto spiegarle i motivi per cui non si è presentato alla festa di fidanzamento. L’ex corteggiatore ha poi interrotto il monologo di Teresa tirando in ballo un presunto messaggio che Teresa avrebbe mandato ad Antonio Moriconi, sottolineando che nemmeno lei era stata completamente trasparente.

La Langella, dopo queste parole, si è molto alterata e i due hanno iniziato a discutere animatamente. L’ex tronista afferma di essere convinta che lui stia cercando solo di infamarla e che lui non può essere l’uomo della sua vita perché è troppo diverso da lei. Andrea ha quindi abbandonato lo studio, incredulo davanti alle parole di lei.