Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini contro la Mennoia: “Solo trash in questi anni, grandi amori non li ho visti”

Scritto da La redazione di TvDaily il

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice e scelta di Oscar Branzani, si scaglia contro Raffaella Mennoia per Angela Nasti e la scelta di non invitarli più in studio.

Eleonora Rocchini, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha commentato la rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, avvenuta a distanza di due settimane dalla scelta. La toscana, nota per il suo carattere esuberante e la battuta pronta, ha lanciato qualche frecciatina anche a Raffaella Mennoia, con la quale non scorre buon sangue.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini: “Normale che la gente prenda per il cu*o la redazione”

Eleonora corteggiò Oscar Branzani nel 2016. Tra i due ci fu un colpo di fulmine e, dopo poche settimane di conoscenza, il tronista la scelse. Felicemente fidanzati da tre anni, la coppia si è attirata il favore di molti followers che ammirano il loro amore e la capacità di mantenersi fuori dal gossip. Ma tra Oscar, Eleonora e Raffaella Mennoia il rapporto si è incrinato. Rei di non aver partecipato ad una serie di puntate speciali organizzate dalla redazione, per motivi lavorativi, la coppia si è attirata le ire del braccio destro della De Filippi. La Mennoia, inoltre, ha ammesso di essere ‘basita’ per l’epilogo della relazione tra la Nasti e Campoli ed l’ex corteggiatrice ha voluto commentare la sua reazione sui social:

“Rimango sempre un po’ scioccata – ha ammesso la Rocchini attraverso alcune Ig Stories condivise sul suo profilo Instagram – ma una cosa mi sorge spontanea dire: colei che gestisce il programma – che non è Maria De Filippi con cui non ho mai avuto nessun tipo di problema – non invita me e Oscar che stiamo insieme da tre anni e siamo felici, ma poi si lamenta se la gente la piglia per il cul*? Ma perché venite contro di noi che non vi abbiamo mai fatto niente ma anzi vi abbiamo sempre portato rispetto, e siamo una delle poche coppie reali uscite dal programma? Negli ultimi anni c’è stato sempre e solo trash, grandi amori non li ho visti, ma non sono affari miei. A me piacerebbe solo tornare a salutare Claudio e Chiara della redazione, Maria De Filippi, ma probabilmente io alla Raffy sto sul ca**o tant’è che mi ha anche bloccato su Instagram, e non so nemmeno il motivo perché io ho solo detto la verità che nessuno stava dicendo.”

Mi dispiace vedere che la gente vi prende in giro – ha dichiarato poi l’ex corteggiatrice toscana – e ce l’avete con me e Oscar che non vi abbiamo mai fatto niente e siamo sempre stati sinceri con voi dal primo giorno all’ultimo. […] La gente invece si sceglie e dopo due giorni si lascia, non sarà nemmeno una cosa montata ma non hanno avuto nemmeno il tempo di conoscersi. In tutto ciò a me non interessa della coppia, ma rimango solo stupita che Raffaella dica che è senza parole, ma è ovvio che lo sei amore, amici di tutti tranne che delle persone che sono state coerenti. E’ per questo che rimango scioccata, si invita tutti anche il Papa ma non Eleonora e Oscar.”



Poi, Eleonora ha tirato la stoccata finale: “Ma Uomini e Donne non era meglio quando andavano persone normali e veramente vedevamo amori reali? Adesso solo persone che già si conoscono, che già lavorano su Instagram! E’ normale che poi vi prendano per il cul*! E noi a casa ci innamoriamo della coppia love, di questa mer*a di storia e poi ci pigliano solo per il cul*!”

Inutile dire che i suoi commenti hanno trovato l’appoggio di molti fan del programma, che da anni criticano la scelta dei cronisti e dei corteggiatori, chiedendo che si torni all’autenticità originaria del dating show.