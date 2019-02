Uomini e Donne: la scelta di Teresa Langella è Andrea Del Corso ma lui non si presenta

Scritto da Anita Nurzia il

Il 31enne veneto non si presenta alla festa di fidanzamento: Teresa in lacrime.

Teresa Langella ha scelto Andrea Del Corso. Dopo il soggiorno in villa trascorsi con i due corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Del Corso, la giovane tronista campana, ha scelto il 31enne veneto che non si è presentato alla festa di fidanzamento.

Teresa, che è sembrata indecisa fino al momento fatidico, ha trascorso diversi momenti insieme ad entrambi i corteggiatori. Con Andrea è sembrata più restia a lasciarsi andare e il soggiorno è stato caratterizzato da più di un diverbio e l’unico momento in cui sembravano avessero ritrovato l’armonia, è stato durante la cena organizzata da Andrea in cui hanno assaggiato i sapori e i piatti preparati da Alessandro Borghese. Il corteggiatore, vedendo poi l’incontro successivo con Antonio, era intenzionato a lasciare la villa.

Con Antonio, sin dal primo momento, Teresa è sembrata più vicina, trascorrendo con lui più tempo ma, stando a quando ha confessato la giovane ad Antonio, nel momento della serenata organizzata dal corteggiatore, si è resa conto di non provare ciò che doveva sentire in quel momento. Teresa ha trascorso altri momenti con lui, divisi tra la sauna e la sua camera in cui ha anche chiesto di spegnere le telecamere.

Ma il cuore di Teresa, afferma la tronista stessa, batteva per l’ex tentatore di Temptation Island, un sentimento che non si aspettava di provare.

Alla festa, dove erano presenti tutti i familiari e amici della tronista e tanti ex protagonisti del dating show, Andrea non si è presentato e le ha fatto recapitare un biglietto in cui le ha chiesto di essere raggiunto in un’altra stanza ma lei si è rifiutata di andare. Teresa si è allontanata piangendo tra le braccia di Gianni Sperti.

Andrea ha scelto prima di incontrare il padre di Teresa per dirgli che, nonostante abbia tanta stima di Teresa e che il suo percorso a Uomini e Donne è sempre stato vero, le parole che ha ascoltato proprio da lui nel corso del suo soggiorno in villa lo hanno fatto riflettere e non si è sentito pronto per fare un passo così grande. E’ stato poi il padre della ragazza a raggiungerla per cercare di darle un conforto.

Teresa è tornata alla festa abbracciata al papà e ha ringraziato tutti gli inviati. “Mi sento stupida ad aver pensato di essermene quasi innamorata, sto male, tanto male”, ha dichiarato in lacrime.

La favola di Teresa Langella si conclude dunque senza alcun lieto fine.