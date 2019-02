Scritto da Sarah Formica il

Giuseppe Santamaria, ex tentatore di Temptation Island insieme a Del Corso, ha spezzato una lancia in favore dell’amico sui social.

Una bella bufera mediatica quella che si è riversata da parte dei fan di Uomini e Donne dopo la scelta di Teresa Langella. La bella tronista partenopea si è trovata davanti un bel “No” da parte di Andrea Del Corso, il corteggiatore che ha conquistato il suo cuore durante il percorso nel programma. Il veneto dagli occhi di ghiaccio ha dovuto sorbirsi per questo numerose critiche negative e accuse da parte dei telespettatori del dating show; ma qualcuno ha anche spezzato una lancia a suo favore. Stiamo parlando dell’amico e collega tentatore di Temptation Island, Giuseppe Santamaria, che durante la scorsa estate ha avuto modo di fare una profonda conoscenza di Andrea.

Uomini e Donne: Giuseppe Santamaria difende Andrea Dal Corso dopo la scelta di Teresa Langella

Dopo aver assistito alle numerose accuse ai danni di Andrea Del Corso, l’amico Giuseppe ha deciso di replicare sui social e di rispondere a tutti quelli che hanno criticato negativamente l’ex tentatore dopo la scelta di Teresa:

“Siccome sto leggendo troppe cattiverie, permettetemi un paio di paroline. Ho conosciuto veramente un miliardo di persone nella mia vita e posso garantirvi che vengo da un ceto molto umile di uno che si è fatto le spalle da solo e con la famiglia che si è sempre spaccata il c..o per non farmi mancare nulla a me e mia sorella. Sono cresciuto giù per strada e non alla Bocconi e questo è palese. Ciò non toglie che l’umiltà di Andrea Dal Corso, che ad oggi ritengo mio amico, non l’ho riscontrata in determinate persone del mio stesso ceto a cui magari sono bastati 1000 followers in più per incominciare a volare… Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere tutto il libro“.

Anche Andrea Del Corso ha deciso di parlare, scrivendo un messaggio su Instagram indirizzato direttamente a Teresa in cui afferma:

“Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità“.