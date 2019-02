Uomini e Donne: in prima serata su Canale 5, la scelta di Teresa Langella

Scritto da Sarah Formica il

Andrà in onda stasera su Canale 5, alle 21.20, lo speciale serale di Uomini e Donne che trasmetterà la scelta di Teresa Langella. Chi sceglierà la bella tronista partenopea tra l’imprenditore veneto dagli occhi di ghiaccio, Andrea Del Corso, e il maestro di scii, Antonio Moriconi? Successivamente, la festa di fidanzamento tra la tronista e il corteggiatore che ha conquistato il suo cuore, organizzata dalla stellare Valeria Marini.

Due conduttrici d’eccezione ci accompagneranno durante questo speciale del dating show: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. La dama sarà in oltre di grande conforto per la bella Teresa, dispensando alcuni preziosi consigli esperti ai tronisti e ai corteggiatori che hanno raggiunto questo traguardo.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa Langella: i corteggiatori

Chi è Andrea Del Corso? Prima di diventare uno dei corteggiatori della bella Teresa Langella, Andrea era un tentatore del programma ‘Temptation Island’. Per quanto riguarda il lavoro invece, il bell’imprenditore veneto ha iniziato come produttore vinicolo. All’inizio del suo percorso nel dating show, Andrea aveva attirato l’attenzione dell’ex tronista Mara Fasone, ma poi ha affascinato anche Teresa.

L’altro corteggiatore di Teresa Langella, è Antonio Moriconi. Il 23enne della provincia di Frosinone ha seguito l’amore della famiglia per la neve, diventando maestro di scii. La tronista partenopea è rimasta colpita sin dal primo momento dal giovane, soprattutto per la sua semplicità e la sua bellezza.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa Langella: le anticipazioni

Stando ad alcune anticipazioni, nella suggestiva location del Castello di Tor Crescenza Teresa ha avuto modo di passare altro tempo con i suoi due corteggiatori. Andrea ha organizzato per la ragazza una cena molto raffinata, le cui pietanze sono state preparate dallo chef Alessandro Borghese. Antonio le ha invece dedicato una romantica serenata dove ha fatto esibire per lei il suo cantante preferito, Gigi Finizio. Sembra esserci stata inoltre una brutta discussione tra Teresa e Del Corso; quando poi la tronista ha organizzato una cena per lui, l’ex tentatore parrebbe non essersi presentato.

Onde evitare che qualche spoiler potesse trapelare prima della messa in onda della scelta, è stato imposto un severo regolamento che ha vietato a tutti gli ospiti presenti l’uso dei cellulari. Secondo quanto però rivelato dal sito del Vicolo delle News, sembrerebbe che la sorella di Andrea Moriconi sia stata avvistata online sui social molto prima che la sera terminasse. Questo indizio potrebbe forse indicare che la ragazza non fosse proprio presente in quel momento della serata e che quindi, sempre per ipotesi, Teresa Langella abbia concesso il suo cuore ad Andrea Del Corso.

Non perdete dunque l’appuntamento di stasera con lo speciale serale di Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Sarà possibile seguire la scelta di Teresa Langella anche in streaming sul sito di Mediaset Play e visibile in replica, Lunedì 18 Febbraio, in prima serata su La 5. Il programma sarà condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani con la partecipazione di Anahi Ricca, Tina Cipollari e Gianni Sperti.