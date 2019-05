Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 29 maggio, la scelta di Angela Nasti

Scritto da Eleonora Gasparini il

Chi sceglierà la tronista tra Alessio e Luca?

È tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, mercoledì 29 maggio 2019, e sarà interamente dedicata alla scelta di Angela Nasti. La giovane tronista deciderà finalmente con chi, tra Alessio Campoli e Luca Daffrè, concludere il suo percorso nel dating show.

La scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne scopriremo finalmente la scelta di Angela. Solo uno, tra Alessio e Luca, avrà la possibilità di lasciare il dating show insieme alla giovane tronista, sperando che la risposta sia un bel sì. In attesa di questo momento conosciamo meglio i due corteggiatori.

Alessio è il simpatico pretendente romano, arrivato quando il percorso di Angela era già iniziato. Piano piano però, con il suo carattere forte ed estroverso, è riuscito a conquistare la sua attenzione e, nonostante le forti discussioni, i due sono arrivati a scambiarsi passionali baci e tenere effusioni. Anche Luca, richiamato in studio dalla ragazza, è arrivato alla fase finale del trono. Il bel modello è riuscito in pochissimo tempo ad entrare nel cuore e nella testa della Nasti, tanto che è stato il primo con cui la tronista si è lasciata andare. Vista la complicità e la passione, in molti danno Daffrè come favorito.

Intanto, nelle ultime ore, la pagina Instagram di Uomini e Donne ha condiviso qualche piccola anticipazioni della nuova puntata. Angela, Luca e Alessio hanno passato il weekend in villa e stando ai rumors, sembra che il modello trentino si sia particolarmente arrabbiato con la tronista. La Nasti infatti, ha deciso di passare dei momenti con Campoli, decidendo di chiudere il collegamento video e audio.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, mercoledì 29 maggio, in diretta alle 14.45 su Canale 5 con la scelta di Angela. Non mancate!