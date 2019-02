Uomini e Donne: il confronto tra Teresa, Andrea e Antonio

Scritto da Sarah Formica il

Nella prossima registrazione di giovedì 21 febbraio potremo assistere all’atteso confronto tra i due corteggiatori e la tronista.

Presto avremo modo di assistere all’atteso confronto tra Teresa Langella, Andrea Del Corso e Antonio Moriconi. La scelta della bella tronista partenopea, durante lo speciale serale di Uomini e Donne, ha fatto sì che si scatenasse una vera e propria bufera mediatica sull’argomento. Ciò è avvenuto perché Andrea Del Corso, il corteggiatore che ha fatto breccia nel cuore di Teresa, l’ha rifiutata. I fan del dating show di Canale 5 si sono dunque infervorati iniziando a criticare Andrea e chiedendosi al contempo cosa abbiano da dire sulla vicenda Antonio e Teresa. Maria De Filippi ha deciso così di dare modo ai ragazzi di avere un confronto ufficiale e diretto nello studio del programma.

Uomini e Donne: Teresa incontra Andrea Del Corso e Antonio Moriconi, tutta la verità sulla scelta

Neanche la festa stellare organizzata da Valeria Marini ha potuto fare qualcosa per la sofferenza della povera Teresa. La Langella, al termine del suo percorso al dating show, ha deciso di donare il suo cuore al bel veneto Andrea. Purtroppo però la sua scelta l’ha inaspettatamente rifiutata e ciò ha fatto nascere numerose polemiche. Dopo quasi una settimana dagli eventi avvenuti nel Castello, Maria De Filippi sembra aver deciso di organizzare un confronto in studio tra i tre giovani, esaudendo così il desiderio di molti fan del trono classico:

“Oltre a domenica 24 febbraio, ci sarà una registrazione di Uomini e Donne straordinaria tra un paio di giorni, ovvero giovedì 21 febbraio. A quanto pare ci sarà il tanto atteso confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Ecco svelato quindi il motivo per cui Andrea non ha potuto spiegare le ragioni del suo NO direttamente all’ex tronista durante la mancata festa di fidanzamento. Maria De Filippi voleva farci un’ulteriore puntata pomeridiana“.

Scopriremo finalmente giovedì 21 febbraio quali sono state le motivazioni che hanno portato Andrea a dire di no alla tronista e cosa pensa Antonio di tutta questa vicenda. Ma soprattutto, cosa risponderà Teresa alle giustificazioni di Del Corso?