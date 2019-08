Uomini e Donne, Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano?

Scritto da La redazione di TvDaily il

Giulia e Marco sono pronti a fare coppia? L’indiscrezione che fa impazzire il web.

Dopo la rottura con Francesco Monte, Giulia Salemi è al centro delle indiscrezioni. Sul web, infatti, impazza un altro rovente gossip sulla bella influencer italo-persiana e sulla sua nuova fiamma. Mentre Monte fa sul serio con Isabella De Candia, Giulia è ancora single e in molti vorrebbero vederla alle prese con il trono più famoso della televisione italiana.

Uomini e Donne: Giulia Salemi e Marco Cartasegna insieme in Sardegna?

Fariba Tehrani ha confermato che la Salemi non sarà presenta a Uomini e Donne, affermando che il suo futuro nello spettacolo sarà quello di diventare conduttrice. Ma l’ex gieffina potrebbe avere un debole per uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Il ‘Vicolo delle News’,infatti, ha lanciato la bomba insinuando che tra Giulia e l’ex tronista Marco Cartasegna ci sarebbe del tenero.

Non molto tempo fa,l’ex di Soleil Sorge ha iniziato a seguire la Salemi su Instagram lasciando qualche commento lusinghiero prontamente rimosso. Stando all’indiscrezione del sito, in questo momento si trovano entrambi in vacanza a Cala di Volpe in Sardegna e, dalle Ig Stories pubblicate i due ragazzi si troverebbero negli stessi posti contemporaneamente. Un indizio che porterebbe a pensare che i due si stiano frequentando in segreto, trascorrendo del tempo insieme nella meravigliosa terra dalle acque cristalline.

Al momento entrambi hanno scelto il silenzio stampa sulla spinosa questione e non resta che attendere ulteriori indizi o una smentita da parte di Marco e Giulia.