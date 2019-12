Uomini e Donne Anticipazioni, Trono Classico: Giulio Raselli offende Giovanna e si scatena il caos

Scritto da Sarah Formica il

Scopriamo cosa è accaduto nelle nuove registrazioni delle puntate del dating show di Canale 5.

Sono state registrare ieri, martedì 17 dicembre 2019, le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Protagonisti in studio: Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e la nuova tronista Sara Amira. Vi anticipiamo che si scatenerà il caos a causa di alcune critiche pesanti da parte dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià nei confronti di Giovanna.

Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico

Le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne si aprono con Giulio Raselli che è andato a prendere Giovanna, per poi stare con lei nella casona. Entrambi sono stati bene, il tronista ha rassicurato la corteggiatrice e tra i due è scattato un bacio. In studio, Giulia non è sembrata scalfita nel vedere la romantica esterna tra Giulio e Giovanna e ha dichiarato di essere molto sicura del suo percorso con il tronista. La D’Urso ha invece portato in Puglia Raselli e anche tra loro c’è stato un bacio. L’esterna dei due ha commosso tutto lo studio, ma ha portato poi Giulio a trattare male Giovanna.

Il tronista ha infatti fatto notare all’Abate di come la famiglia di Giulia lo abbia accolto in maniera molto più calorosa rispetto alla sua, evidenziandone per contro la freddezza. Giovanna si è infuriata e ha difeso a spada tratta i suoi cari, invitando poi Giulio a scegliere direttamente la D’Urso. Le nuove anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne hanno rivelato che poi Raselli, visibilmente dispiaciuto per l’accaduto, ha chiesto scusa all’Abate, riconoscendo alcuni lati negativi e indelicati del suo carattere. Una puntata difficile anche per Carlo, che si è comportato male con tutte le sue corteggiatrici, arrivando a litigare furiosamente con Lorenzo Riccardi.

