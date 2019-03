Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Angela Nasti e Giulia Cavaglia ai ferri corti

Scritto da La redazione di TvDaily il

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne.

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne è stata registrata ieri, lunedì 25 marzo 2019. In studio, oltre ai tronisti Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta, sono stati ospiti Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne: Natalia, Muriel e Klaudia contro Andrea, Angela bacia Fabrizio

La puntata si apre con un video che ritrae l’ultimo duro confronto in studio tra Andrea e Teresa. In quell’occasione la partenopea era certa di non voler provare ad avere una relazione con il veneto. Maria De Filippi invita ad entrare Dal Corso che confessa di essersi innamorato di Teresa. Fa poi il suo ingresso l’ex tronista che ammette di essere serena e felice, tanto da confessare che lo sceglierebbe ancora. I due prendono il centro dello studio e, mentre ballano, vengono ricoperti da una cascata di petali rossi.

Si passa ad Andrea Zelletta che lascia a casa tutte le sue corteggiatrici, tranne Giorgia. Il tronista avvisa le ragazze della scelta di non portarle in esterna, chiedendo di andare da lui per dei chiarimenti. Mentre Muriel e Kaludia cercano il confronto, Natalia si rifiuta di vederlo. La Paragoni fa il suo ingresso in studio e inizia a discutere con il pugliese. Maria De Filippi manda in onda l’esterna con Giorgia, che si è svolta a Milano. Natalia, sapendo che Andrea si trovava molto vicino a lei, chiede di vederlo ma la redazione impone al tronista di scegliere: incontrare la valtellinese o continuare l’esterna con Giorgia. Lui decide di rimanere con quest’ultima. In studio, tutte le corteggiatrici del pugliese se la prendono con lui e scoppia il caos.

Tocca al trono di Angela, che ha portato in esterna Luca, Alessio e Fabrizio. Proprio con quest’ultimo, è scattato un bacio a stampo. La Nasti e la Cavaglia si sono duramente attaccate in studio, a seguito della visione dell’esterna di Daffrè. Infatti, Angela ha criticato e contestato la collega che, visibilmente infuriata, ammette di essere stufa delle continue frecciatine da parte di Angela.

La Cavaglia, invece, si è piuttosto arrabbiata con Giulio. Infatti, nella scorsa puntata, il corteggiatore le aveva intimato di tacere e questo gesto non è per niente piaciuto alla tronista. Le sue attenzioni, tuttavia, sono state tutte concentrate su un nuovo corteggiatore: Flavio. Giulia ha portato in esterna anche Manuel.

Uomini e Donne torna oggi, martedì 26 marzo, alle 14.45 su Canale 5, con la seconda parte del trono over.