Una Vita Anticipazioni del 27 ottobre 2019: Telmo sorprendere Samuel e Jimeno Batan

Scritto da Sarah Formica il

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita in onda domenica 27 ottobre 2019, Telmo sorprende Jimeno Batan e Samuel a parlare e, sospettoso, decide di indagare. Intanto Rosina e Casilda passano del tempo insieme e Maria è tremendamente gelosa, ma Higinio le consiglia di non perdere di vista il loro obiettivo. Come la Rubio e l’Escolano, anche Lucia e Celia fanno la pace e l’Alvarez-Hermoso giura alla cugina che d’ora in avanti ci sarà sempre, qualunque cosa accada. Nel frattempo iniziano i provini per l’opera teatrale basata sul romanzo di Leonor e inaspettatamente Carmen ottiene uno dei ruoli da protagonista. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap, come sempre su Canale 5 dalle 14.10.

Telmo sorprende Samuel e Batan nella puntata di Una Vita del 27 ottobre 2019

Telmo vede parlare Jimeno Batan e Samuel e sospetta qualcosa di losco, così il prete decide di fare delle verifiche sull’uomo e il suo legame con il giovane Alday. Intanto Felipe e Celia sono molto in pensiero per Lucia, che non è rientrata per la notte, ma poi scoprono che la giovane ha dormito in soffitta: l’unico posto in cui si sente al sicuro, lontana dalle maldicenze delle persone dopo lo scandalo causato dalla fuga di notizie. Successivamente l’Alvarado confessa a Carmen di non essere più sicura di potersi fidare nemmeno di Samuel e i suoi dubbi si fanno più acuti quando Telmo le rivela di sospettare dell’Alday. Intanto Casilda, dopo essersi riappacificata con Rosina, accetta di andare a vivere a casa Hidalgo, dove viene accolta come una Signora. L’Escolano decide inoltre di usare i soldi che le dà la Rubio per fare dei regali alle altre domestica e concedere il ricavato restante a Maria, lasciando Fabiana molto indispettita.

Una Vita: Maria gelosa di Casilda

Celia chiede scusa a Lucia per non averla appoggiata dopo lo scandalo che l’ha travolta e le promette sostegno incondizionato. La giovane Alvarado accetta le scuse della cugina e le due si riconciliano. Intanto, mentre Casilda e Rosina passano una bellissima giornata a fare shopping divertendosi un mondo, Maria le osserva da lontano gelosa e decide di riavvicinarsi alla figlia nonostante Higinio glielo abbia sconsigliato caldamente: deve attenersi al piano per estorcere tutto il denaro che possono alla Rubio!

Una Vita: i provini per lo spettacolo sul romanzo di Leonor

Nel frattempo, continuano i casting per l’opera teatrale basata sul romanzo di Leonor, ma nessuno degli aspiranti attori e attrici sembrano essere all’altezza. Quando poi arriva Carmen, la invitano a recitare il ruolo di Heliodora durante il provino di Lolita e l’ex domestica di Ursula finisce con l’essere presa al posto della collega più giovane. A Pena viene offerta invece la parte del giovane Servante, ma il ragazzo rifiuta. Intanto Padre Telmo scorge da lontano Jimeno Batan e lo prende in disparte per fargli alcune domande su Samuel…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.