Un Posto al Sole Anticipazioni del 28 maggio 2019: Vittorio scopre la verità su Patrizio

Scritto da Sarah Formica il

Marina sfrutta il cuore spezzato di Clara per ordire un piano contro Alberto mentre Franco, Angela e Bianca fanno un viaggio che potrebbe riportare il sereno tra moglie e marito.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda martedì 28 maggio 2019, Vittorio scopre che Patrizio ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti e tenta disperatamente di convincerlo a smettere. Intanto Marina, accortasi della gelosia di Clara nei confronti di Alberto, decide di sfruttare la situazione per allearsi con la domestica contro il Palladini. Nel frattempo tra Franco e Angela sembra tornare il sereno dopo il viaggio a un parco divertimenti con la piccola Bianca. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap napoletana, come sempre su Rai 3 dalle 20.45.

Vittorio scopre che Patrizio è un tossico nella puntata di Un Posto al Sole del 28 maggio 2019

Da quando è tornato dal Piemonte Patrizio si comporta in maniera sempre più euforica e insopportabile, decisamente distante dal suo carattere abituale. Dopo aver fatto visita all’amico, Vittorio scopre con gran stupore che il Giordano ha iniziato a fare uso di anfetamine e tenta disperatamente di farlo desistere dal continuare. Intanto Marina sembra aver notato il malumore di Clara nei confronti di Alberto. Il Palladini ha infatti iniziato a portare a casa numerose donne per allontanare la domestica, incredibilmente gelosa. La Giordano vede così in questa situazione l’occasione perfetta per mettere su un piano contro Alberto, ovviamente con l’aiuto della donna dal cuore infranto…

Torna la pace tra Franco e Angela?

Franco si comporta in maniera fredda e distaccata con Angela. Dopo aver scoperto dell’interesse di Ciro per la moglie, nonché del loro avvicinamento, il Boschi è diventato gelido e impassibile nei suoi confronti. L’uomo infatti non si fida più della sua compagna ma per il bene della loro famiglia ha accettato di lasciare per un breve periodo Napoli per un viaggio inaspettato verso un parco divertimenti. Vedere la piccola Bianca felice e spensierata non può che intenerire il freddo cuore di Franco, che potrebbe decidere di seppellire l’ascia di guerra con Angela. Tornerà il sereno?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio 2019