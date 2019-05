Un Posto al Sole Anticipazioni del 24 maggio 2019: Patrizio si droga?

Scritto da Sarah Formica il

Mentre Patrizio appare sempre più fuori controllo, Marina inizia a controllare di nascosto il computer personale di Alberto. Cosa troverà?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 24 maggio 2019, Patrizio si gode il suo più che meritato successo al Vulcano e, successivamente, decide di andare a trovare suo fratello. Marina ha chiesto a Roberto di aiutarla a spodestare Alberto ma questi si rifiuta lasciandola sola nella sua guerra personale. Intanto Renato scopre che Nadia ha mentito ai suoi genitori, intenzionati di raggiungerla a Napoli, e non riesce ad accettarlo. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap napoletana, come sempre su Rai 3 alle 20.45.

Patrizio eccessivamente euforico in questa puntata di Un Posto al Sole del 24 maggio 2019

Patrizio è tornato dal Piemonte per rimanere a Napoli e sta riscuotendo grande successo al Vulcano per il suo nuovo lavoro. Il ragazzo è particolarmente euforico, forse un po’ troppo, tant’è che quando va a trovare il fratello il giorno dopo, Diego nota che qualcosa proprio non va. Il giovane Giordano è sempre stato un ragazzo solare e pieno di vita, ma questi suoi lati sembrano ultimamente straripare. La famiglia di Patrizio inizia così ad agitarsi pensando al fatto che il giovane possa aver iniziato ad utilizzare sostanze stupefacenti durante il suo soggiorno in Piemonte. Sarà così?

Marina controlla Alberto di nascosto

Nel frattempo Marina è sempre più desiderosa di far fuori Alberto dai Cantieri. La Giordano non sopporta più infatti la presenza del Palladini, che si sta facendo largo senza sosta tra i piani alti dell’azienda. Dopo il rifiuto di Roberto di aiutarla nel suo piano per spodestare il rivale, Marina decide di ricorrere alle maniere forti: inizia a spiare nel computer personale di Alberto nella speranza di trovare qualcosa che lo incastri. Intanto Renato scopre che Nadia ha detto delle bugie ai suoi genitori, intenzionati a raggiungere la figlia a Napoli. Come reagirà il Poggi? Perché Nadia ha mentito?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio 2019