Temptation Island Vip Anticipazioni, quarta puntata: notte di passioni tra Silvia e Valerio, la rabbia di Pago

Scritto da Sarah Formica il

Ecco cosa succederà nell’appuntamento di stasera con il dating-show delle tentazione.

Andrà in onda stasera, lunedì 30 settembre 2019, la quarta puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi che come sempre vi aspetta in prima serata su Canale 5. In gioco troviamo cinque coppie, compresa l’ultima arrivata in Sardegna composta da Alex Belli e la sua fidanzata Delia Duran.

Temptation Island Vip: le anticipazioni della quarta puntata

E’ tutto pronto per la quarta puntata di stasera con il docu-reality delle tentazioni di Canale 5. Dopo il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che la scorsa settimana ha creato non poche discussioni, gli spettatore vedranno in questo appuntamento cosa succederà tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi e – come anticipato – assisteranno alla crisi di nervi di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha infatti visto nuove immagini che vedono protagonista il compagno Stefano Marchi e la single Cecilia, e questo l’ha portata a chiedere il falò di confronto prima del previsto. Nel promo pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale del programma, la Pettinelli è furiosa e arriva ad esclamare: “Io faccio la valigia e me ne vado a casa”.

Tanta preoccupazione anche per Gabriele Pippo, la cui fidanzata – Silvia Tirado – nell’ultima settimana sembra essersi avvicinata molto al single Valerio sino ad arrivare a passare una notte focosa. Anche Delia, sebbene approdata da poco nel villaggio delle tentazioni, si è trovata quasi subito in sintonia con uno dei tentatori del docu-reality. Cosa avrà da dire il fidanzato Alex? Pago invece sta affrontando un momento molto delicato dopo aver visto ancora una volta Serena insieme al single Alessandro. Il cantante deciderà di incontrare la fidanzata per un chiarimento, o si lascerà andare alla conoscenza con Valentina?

Alessia Marcuzzi vi aspetta stasera, lunedì 30 settembre, in prima serata su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata di Temptation Island Vip.