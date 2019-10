Temptation Island Vip, Anna Pettinelli su Serena Enardu: “Non sta bene”

Scritto da La Redazione di TvDaily il

La speaker toscana parla della sua esperienza a Temptation Island Vip.

“Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo. Che dire: evviva Temptation”. Inizia così l’intervista di Anna Pettinelli, una delle grandi protagoniste dell’ultima stagione di Temptation Island Vip, rilasciata al settimanale ‘Chi’.

Temptation Island Vip, parla Anna Pettinelli

La speaker radiofonica dichiara di essere riconoscente al reality perché è stata un’esperienza che le ha fatto conoscere un aspetto del suo carattere finora sconosciuto. Stefano Macchi, l’attraente doppiatore, ha infatti cominciato a ricevere molte attenzioni da parte di alcune donne, dopo la sua partecipazione al docu-reality di Canale 5. “Su Instagram gli scrivono porc…te di ogni genere […] O mandano anche foto. Ma ripigliatevi. Lui mi mostra orgoglioso le sue ‘virtù virtuali’, insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con ‘bella patata’…“, ci ride su la toscana, che ammette di sentirsi vicina a Serena Enardu, con la quale ha vissuto nel villaggio delle fidanzate: “Sento Serena. Non sta bene“, ha svelato la Pettinelli al magazine diretto da Alfonso Signorini. Lei – ha continuato Anna – non si è resa conto di quello che ha fatto; è entrata come una bambina nel ‘Paese delle meraviglie’. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale.”

E sul cantante sardo, la Pettinelli ha commentato: “Pago può essere l’uomo più ‘palloso’ del mondo (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità!”