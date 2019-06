Temptation Island: tutte le anticipazioni della prima puntata

Scritto da La redazione di TvDaily il

Tutte le anticipazioni della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

Debutterà domani, lunedì 24 giugno 2019, la sesta edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Le sei coppie sono pronte a dividersi e a trascorrere 21 giorni nel Resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, insieme a tredici single tentatori e tentatrici.

Temptation Island 6, anticipazioni della prima puntata: falò di confronto immediato

Le sei coppie di fidanzati sono pronte a mettere alla prova il loro amore, sperando di trovare delle risposte ai dubbi sulla relazione. Il cast di questa edizione è formato da: Arcangelo e Nunzia, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina, (ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne). Inoltre, sono state svelate le identità dei tentatori tra cui svettano volti noti del dating show di Maria De Filippi: Giulio Raselli, Rodolfo Salemi, Alessandro Cannataro e Nicolas Bovi. Nel parterre femminile, invece, la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello, Federica Lepanto.

Durante la prima puntata, come svelato dalla De Filippi ai microfoni di ‘Radio Deejay’, una coppia chiederà subito il falò di confronto, per poi abbandonare il gioco separatamente. Sembra, infatti, che una delle fidanzate sia stata folgorata da un tentatore e che abbia deciso di lasciare il suo partner.

“Nessuno se lo aspettava, dopo quattro ore dall’ingresso nei rispettivi villaggi era già scoppiata una coppia – ha dichiarato Maria – La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single. Il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per 2 volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli intimi della loro storia, mentre la seconda volta – quando viene riconvocato – reagisce male, non dico che piange…ma quasi”.

La prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, andrà in onda domani, lunedì 24 giugno, alle 21,20 su Canale 5.