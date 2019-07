Temptation Island, seconda puntata: Nunzia perdona Arcangelo dopo le corna, Jessica alza la gonna per Alessandro

Scritto da La redazione di TvDaily il

Nunzia e Arcangelo escono separati dal programma, Massimo molla la Lepanto e Ilaria si avvicina a Javier.

Ieri, lunedì 1 luglio 2019, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, che si è aperta con il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Mentre Andrea e Vittorio raggiungono il limite della sopportazione, Ilaria inizia ad avvicinarsi ad uno dei tentatori.

Temptation Island: ecco cosa è successo nella seconda puntata

La seconda puntata riprende dal falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. La coppia più longeva di questa edizione vive una crisi a causa dei sospetti di lei, che non riesce a fidarsi del suo fidanzato. Dubbi che Arcangelo non ha tardato ad avallare. Convinto di non essere ripreso dalle telecamere, il ragazzo si avvinghi alla single Sonia e le ruba un bacio. Poi, stoccata finale, la stessa tentatrice ammette di non potersi fidare sapendo che lui tradisce la sua donna da anni. Nunzia crolla e chiede un confronto immediato.

Arcangelo nega fino all’impossibile che sia successo qualcosa tra lui e Sonia, provando a convincere anche gli altri fidanzati. Poi, dopo la seconda richiesta di Filippo si reca al falò e tutte le sue scuse vengono cancellate dalla visione del video in questione. Si sente lo stridere degli specchi, ma Nunzia tiene il punto, saluta il conduttore e lascia il reality senza di lui.

Intanto, Jessica sembra sempre più presa dal single Alessandro. Andrea è costretto a vedere il terzo video inedito che ritrae la sua fidanzata molto vicina al tentatore, mentre fa progetti per il futuro e cerca tante conferme sul suo aspetto fisico. Per Massimo, invece, la situazione sembra ribaltarsi. Mentre lui decide di mollare la Lepanto, per avvicinarsi ad una nuova corteggiatrice, Ilaria sta costruendo un rapporto particolare con il single Javier. Massimo vede una serie di video che lo fanno imbestialire e sembra risoluto a voler iniziare un gioco al massacro con la sua fidanzata.

Problemi anche tra i due volti noti del trono over di Uomini e Donne. Mentre David sfoggia i suoi pettorali in improvvisate gare di ballo, Cristina si fa corteggiare da Sammy, rivelando di sentirsi oppressa dall’atteggiamento del suo compagno. Nicola, intanto, vede Sabrina sempre più presa da Giulio Raselli. Dopo essere entrata nella sua camera da letto, dove non ci sono telecamere, la donna confessa alle sua colleghe di essere invaghita dell’ex corteggiatore della Cavaglia, e il suo fidanzato è sempre più sbigottito dalla piega che sta prendendo la vicenda. Nicola, infatti, confessa che la sua fidanzata ha espresso il desiderio di fare un figlio con lui appena poche ore prima di approdare in Sardegna.

Infine, Vittorio e Katia. La bionda fotonica da del poco intelligente al suo fidanzato e sembra cercare ogni modo per screditarlo. Lui, dal canto suo, è arrivato al punto di rottura e si sfoga con una delle tentatrici. La bionda fotonica fa apertamente il filo al single Giovanni.

La puntata si chiude su un secondo falò chiesto da Nunzia. La ragazza, nonostante il tradimento, ammette di aver ripensato alla sua storia e di voler chiarire la situazione con Arcangelo. La coppia si riappacificherà?

Temptation Island torna lunedì 8 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.