Temptation Island, rinviata la messa in onda del reality: ecco le motivazioni

Scritto da La redazione di TvDaily il

Mediaset ha posticipato il debutto della sesta edizione di Temptation. Ecco il motivo di questa scelta.

Grande attesa per il debutto della sesta edizione di Temptation Island. Nonostante le pagine ufficiali avessero annunciato che la data d’inizio sarebbe stata il prossimo lunedì, 17 giugno 2019, la rete ha cambiato idea. Mediaset, infatti, ha deciso di far slittare il reality delle tentazioni, per dare spazio ad uno specialesu Vasco Rossi e non c’è ancora nessuna conferma ufficiale sulla data di debutto. Proprio in questi giorni, le sei coppie si trovano sulle soleggiate spiagge della Sardegna, come ha rivelato Filippi Bisciglia, al timone della conduzione.

Temptation Island: slitta la data della prima puntata del reality

Il cast della sesta edizione è molto variegato e sembra promettere tanto, sano, trash. Arcangelo e Nunzia sono la prima coppia del reality. Lei, ventiseienne e un’attività di famiglia alle spalle, lui ancora immerso negli studi universitari. La partecipazione a Temptation è stata proposta da Nunzia, che h confessato: “Siamo insieme da 13 anni e Arcangelo me ne ha fatte passare di tutti i colori.[…] Vorrei che lui fosse come mio padre, invece è immaturo e pensa solo alle serate e ai viaggi. […] Sto iniziando a pensare che non sia quello giusto”. La seconda coppia è quella formata da Jessica e Andrea. I due convivono ad Albano terme e il 9 giugno si sarebbero dovuti sposare, ma il matrimonio è stato annullato per volere di lei: “Sono stata io a decidere di far saltare il matrimonio, perché non sono felice fino in fondo della vita che sto facendo con lui e voglio andare a Temptation Island e mettere alla prova il nostro rapporto per capire se sono ancora innamorata di lui o è solo abitudine”.

Nel cast ci sono Katia e Vittorio. Nonostante due anni di relazione, i due hanno scelto di non convivere. L’idea di scrivere al programma è stata di Vittorio: “Sono innamorato di lei. Non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti, concentrata su sé stessa, invece io sono innamorato pazzo”. La quarta coppia è formata da David e Cristina, conosciuti per aver partecipato al trono over di Uomini e Donne. A marzo la coppia ha lasciato insieme lo studio il dating show di Maria De Filippi ma la Incorvaia ha molti dubbi su questa relazione: “La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è abituato ad avere accanto a sé donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare”. David, invece, vuole essere sicuro di non rimanere scottato per la terza volta, dopo la turbolenta fine del matrimonio e di una convivenza.

La quinta coppia è composta da Sabrina e Nicola. Lei ha 42 anni, due matrimoni alle spalle, uno durato 5 anni e uno durato 10, e ben quattro figli. Lui ha 30 anni e la differenza di età inizia a pesare sulla relazione. Sabrina vuole le conferme di poter continuare la sua relazione con un uomo più giovane. Ilaria e Massimo sono la sesta e ultima coppia del cast. Da un anno convivono ma tra loro ci sono una serie di problemi. Mentre lei è seria e matura, lui lamenta le continue e sterili discussioni: “Sento di essere legato a lei e di provare un sentimento, ma lei è troppo pesante! In fin dei conti chiedo solo di giocare alla play senza sentirmi in colpa!”.