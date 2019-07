Temptation Island, Raffaella Mennoia confessa: “Non abbiamo trasmesso alcune scene”

Scritto da La redazione di TvDaily il

La Mennoia shock su Temptation Island: “Scene tagliate”.

Il pubblico sta apprezzando molto i protagonisti della sesta edizione di Temptation Island, che regalano vere e proprie perle agli spettatori. Prima tra tutti Katia Fanelli che, tra un “Cavalcami forte” e un “Fotonico!” si sta guadagnando il primo posto tra le fidanzate del programma. Poi c’è Ilaria Teolis che, tra una strizzata d’occhio e una faccia contrita, commenta la vicinanza poco chiara di Massimo alla tentatrice, esclamando:“Ti credo, con quel naso!”. Ma tutto ciò che vediamo nelle lunghe puntate del reality delle tentazioni è veramente tutto ciò che accade, di più succulento e scandaloso?

Intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’, Raffaella Mennoia ha confessato di aver deciso di tagliare diverse scene del soggiorno delle sei coppie in Sardegna: “Chi partecipa vuole risolvere un problema, se il problema è ‘voglio vedere se dice che gli manco’ non ha senso. Quando arrivano e mi dicono ‘voglio vedere quello che fa l’altro’ io rispondo mettiti un investigatore. Non è questo il contesto, non è questo il programma. Ci sono cose che abbiamo deciso di non trasmettere, anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico. Gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa”.

Anche Maria De Filippi, parlando della scorsa edizione di Temptation Island Vip, aveva ammesso di aver adottato la stessa tecnica, tagliando dei rumori di sottofondo: La “Se penso di aver mai superato i limiti? Tante cose non le porto in televisione, anche se farebbero sensazione. Quando montavamo Temptation ho fatto togliere i rumori dietro la porta chiusa di un bagno. Il linciaggio è sbagliato”.

Temptation Island torna questa sera, lunedì 22 luglio 2019, alle 21,20 su Canale 5.