Temptation Island raddoppia: ecco le date delle ultime due puntate

Scritto da La redazione di TvDaily il

Gli amanti del reality delle tentazioni saranno felici: Temptation Island raddoppia in occasione degli appuntamenti finali.

Buone notizie per i fan di Temptation Island. La sesta edizione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia attendono con ansia la conclusione del programma per sapere cosa accadrà alle sei coppie.

Temptation Island: doppio appuntamento prima della fine del programma

Infatti, questo anno, andranno in onda ben due puntate finali: una per i falò di confronto, che riprenderà da quello di Ilaria e Massimo, e una dedicata al ‘mese dopo’ di tutte e sei le coppie. Sapremo, così, se Nunzia e Arcangelo hanno ricucito il loro rapporto o il loro addio sulle spiagge della Sardegna è stato definitivo. Poi vedremo come se la passano David e Cristina che hanno lasciato insieme il programma e Andrea e Jessica, una delle coppie più discusse della sesta edizione. Ovviamente sarà dato spazio anche a Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e a Sabrina e Nicola.

Temptation Island si è guadagnato a pieni voti il titolo di programma più visto e seguito dell’anno, non solo in Tv ma anche sui social, dove impazzano memes e divertenti spezzoni dei momenti più belli di questa edizione. La quinta puntata ha registrato il 23.64% di share (che sale al 27.45% sul pubblico dei 15-64enni) e 3.661.000 telespettatori. Inoltre sui social si sono registrate ben 760.000 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram) e l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha dominato tra gli argomenti più discussi su Twitter in Italia e nel mondo.

L’appuntamento con Temptation Island è per lunedì 29 e martedì 30 luglio, in prima serata, su Canale 5.