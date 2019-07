Temptation Island, Massimo e Ilaria si sono lasciati dopo il programma?

Scritto da La redazione di TvDaily il

Massimo e Ilaria non stanno più insieme? Arriva l’indiscrezione sulla coppia.

Tra le coppie più discusse della sesta edizione di Temptation Island ci sono Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Nella terza puntata, i due si sono molto allontanati e un’inaspettata indiscrezione sembra confermare che tra loro è tutto finito dopo la fine del programma.

Temptation Island: l’indiscrezione su Massimo e Ilaria

La coppia romana ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni dopo una grave crisi di coppia. Mentre Ilaria vorrebbe una famiglia, infatti, Massimo non sopporta più l’atteggiamento oppressivo della sua fidanzata e vorrebbe condurre una vita più spensierata.

Il Colantoni si è subito dedicato alla conoscenza delle tentatrici, prima di Federica Lepanto e poi di Elena, che sembra proprio averlo stregato. Con lei Massimo è a disagio, sospira, si dispera per non poter passare la notte insieme e si dimentica di Ilaria. Nel villaggio delle fidanzate, la Teolis è scioccata da ciò che vede nei numerosi video che le fornisce Filippo Bisciglia e si inizia ad avvicinare a Javier. Se in un primo momento è lei a fare la parte della gelosa, ora tocca al suo fidanzato che, nella quarta puntata, esploderà.

Secondo le indiscrezioni, la coppia romana ha deciso di lasciarsi dopo la fine del programma. Non sappiamo ancora se la rottura avverrà nel corso del falò di confronto, o se i due hanno inizialmente provato a risanare il loro rapporto dopo l’esperienza in Sardegna, e poi si sono lasciati una volta tornati a Roma.

Per scoprirlo non resta che seguire Temptation Island, in onda lunedì 15 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.