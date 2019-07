Temptation Island: Massimo e Ilaria al capolinea? Lui dorme con la single Elena

Scritto da La redazione di TvDaily il

Massimo propone a Elena di passare la notte insieme. Ilaria vuole il falò?

Massimo Colantoni ha tradito Ilaria Teolis? Approdati a Temptation Island per provare a risanare il loro rapporto, la coppia romana sta facendo molto discutere. Massimo, infatti, sembra aver preso questa esperienza con molta leggerezza e, sin dalle prime ore dopo la separazione, si dedica alle single del villaggio dimenticandosi della sua fidanzata. Ma sembra arrivare la goccia che fa traboccare il vaso.

Temptation Island: Massimo e Ilaria al falò di confronto?

Approdato sulle coste della Sardegna, il Colantoni si è subito sentito a suo agio ta le tentatrici del villaggio. Prima, infatti, lega in modo particolare con Federica Lepanto, suscitando lo sgomento di Ilaria. Poi, il romano ha deciso di mollare la tentatrice per la single Elena con la quale è partito in quarta. Ma la Teolis, furiosa e amareggiata, trova conforto in Javier. Questa vicinanza destabilizza molto il suo fidanzato che fa una vera e propria scenata di gelosia.

Il Colantoni promette di non preoccuparsi più della sua compagna e di viversi l’esperienza con Elena. Ilaria vedrà un video in cui Massimo chiede alla single di trascorrere una notte insieme e lei sembra proprio volerlo accontentare.

Massimo ha tradito Ilaria? Cosa è successo con la single Elena? La Teolis chiederà il falò di confronto immediato o deciderà di restituire il favore, dedicandosi a Javier?