Temptation Island: Jessica e Andrea stanno fingendo? La replica di Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia

La Mennoia e Filippo Bisciglia spiegano la verità sulla presunta truffa di Andrea e Jessica.

Cresce la polemica a proposito della presunta truffa ordita da Andrea e Jessica. Da giorni, infatti, sul web rimbalza la notizia che i due avrebbero deciso di partecipare a Temptation Island per business, seguendo un copione prestabilito. In merito alla situazione sono intervenuti Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia.

Temptation Island: Bisciglia e Mennoia su Jessica e Andrea

Andrea e Jessica sono finiti al centro della bufera mediatica. Il loro comportamento, infatti, ha insospettito molto il pubblico a casa e, secondo alcune segnalazioni i due sarebbero d’accordo per ottenere follower e vantaggi economici, una volta conclusa l’esperienza nel reality delle tentazioni. Dopo essersi separati, la Battistello si è lanciata nella conoscenza del single Alessandro, lasciando Andrea senza parole. Il ragazzo ha chiesto un falò di confronto a poche ore dall’approdo in Sardegna. Confronto che è stato rifiutato categoricamente. Stanchi delle accuse mosse sul web, la coppia ha deciso di difendersi sui social: “Vi assicuro che nessuno dei due si era messo d’accordo. […] Non dovete tratte conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate, basate sul nulla. Non posso darvi anticipazioni ma vi dico che io sono una persona onesta” ha dichiarato Filomena. A fargli eco Jessica: “Sostengono di averci visto mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che ci eravamo messi d’accordo…Non è la verità. Non posso darvi anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma”.

Filippo e Raffaella hanno deciso di porre fine alle malelingue. Il conduttore di Temptation Island ha dichiarato: “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto”.

Anche la Mennoia, palesemente stizzita, ha chiarito le cose sui social:“Ho visto e letto un sacco di st*****te negli ultimi giorni e ore. Chi li ha avvistati mano nella mano in un ristorante chi si è permesso di dire che era tutto organizzato… E non so a quale scopo… Non solo dando degli imbecilli a noi, nello specifico a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma in più dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione. Non è così. Io ci metto sempre la faccia, difendo il mio lavoro”.