Temptation Island, Armando del trono over commenta la rottura tra David e Cristina

Scritto da La redazione di TvDaily il

Armando Incarnato su Cristina e David: “Ho creduto in voi”.

David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno stupito il pubblico di Temptation Island, presentandosi separati allo speciale del reality delle tentazioni. La coppia del trovo over di Uomini e Donne, infatti, aveva deciso di uscire insieme dal programma, dopo il falò di confronto finale. Armando Incarnato, volto del dating show di Maria De Filippi, ha commentato l’epilogo della loro storia d’amore.

Temptation Island, Armando Incarnato: “Credo a David”

L’avventura in Sardegna si è conclusa con un lieto fine. Dopo che Cristina aveva palesato il suo interesse per il tentatore Sammy, lo Scarantino aveva chiesto un falò di confronto immediato e, nonostante le proteste iniziali della dama, la coppia aveva deciso di uscire insieme dal programma, salutando così Filippo Bisciglia.

Ma qualcosa è andato storto e nella puntata speciale, andata in onda ieri, martedì 30 luglio 2019, la Incorvaia ha annunciato la fine della relazione. Stando al suo racconto, la decisione sarebbe stata presa a distanza di poche ore dal falò: “Lui ha iniziato subito ad attaccarmi appena tornati in camera e allora io lì sono fuggita. Lui mi aveva promesso che sarebbe cambiato e io gli ho dato l’ultima possibilità. Lui avrebbe dovuto una volta usciti da lì sfruttare questa possibilità. Invece no. Oggi mi sento più serena anche se lui non accettava che io volessi chiuderla. Lui è un narcisista e non sa amare” , ha spiegato l’ex dama del trono over.

David, invece, si è difeso, dichiarando: “Lei si è sentita costretta ad abbandonare il programma a causa mia, perché io avevo detto che se non fosse venuta al falò comunque andavo via. Lei voleva rimanere perché stava bene”.

Il pubblico non si aspettava un colpo di scena simile e gli affezionati della coppia non hanno potuto che prende atto della decisione. Sulla vicenda, che sta sollevando molte polemiche, è intervenuto anche Armando, anche lui cavaliere di Uomini e Donne. Il partenopeo ha commentato un post dello Scarantino asserendo: “Così ti voglio,fiero di ciò che sei e di come ti sei comportato. Ho creduto in te, in voi… Ad oggi solo a te”.

Sul web è inevitabilmente scoppiata una polemica e in molti sostengono che sia David che Cristina mirino a tornare nel parterre del dating show di Canale 5 a settembre. La coppia tornerà per cercare la propria anima gemella, come era accaduto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri?