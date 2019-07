Temptation Island, anticipazioni: Sabrina scoppia in lacrime per Nicola e la single Maddalena

Sabrina si dispera per Nicola. Cosa sarà successo con la single Maddalena?

Lunedì, 29 luglio 2019, andrà in onda la penultima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Le coppie ancora nel programma dovranno affrontare l’ultimo infuocato falò di confronto ma, prima, avranno la possibilità di passare un romantico weekend con uno dei single del villaggio.

Temptation Island: Sabrina disperata per Nicola e la tentatrice

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono approdati in sardegna per cercare di risolvere i loro problemi di coppia, derivati dalla notevole differenza d’età. Mentre la donna si è gettata a capofitto nella conoscenza del tentatore Giulio Raselli, Nicola si è dimostrato inizialmente più remissivo. Puntata dopo puntata, tuttavia, il trentenne di Cuneo ha instaurato un feeling particolare con la single Maddalena.

Tra loro la complicità è innegabile e il Tedde si sta sciogliendo sempre di più. Nell’ultimo falò prima della conclusione del programma, Sabrina ha ammesso di soffrire nel vedere le immagini del suo fidanzato con la ragazza, sfogandosi poi in spiaggia con un lungo pianto. D’altra parte la Martinengo non sembra voler rinunciare a Giulio che, seppur trova freddo nei suoi confronti, porterà al weekend da sogno.

Ma prima di partire arriva una doccia fredda per Sabrina che, dopo essere stata convocata nel pinnettu, torna visibilmente scossa dalle sue compagne di viaggio. “Mi ha distrutto”, esclama e poi si accascia su una poltrona piangendo senza sosta. Nicola ha dimenticato la sua fidanzata e ha baciato Maddalena?

Per scoprirlo, non resta che sintonizzarsi su Canale 5, lunedì 29 luglio 2019, in prima serata, per l’appuntamento con Temptation Island.