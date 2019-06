Temptation Island, anticipazioni: Sabrina in camera con Giulio Raselli, Nicola furioso (video)

Scritto da La redazione di TvDaily il

Sabrina si apparta con Giulio Raselli, scatenando l’ira del suo fidanzato Nicola.

Cresce l’attesa per la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island e, dopo l’anticipazione su Andrea Filomena e il terzo video su Jessica, la pagina ufficiale del programma ha lanciato una seconda, sconvolgente, anticipazione.

Temptation Island: Nicola furioso per Sabrina e Giulio in camera da letto

Nel corso della seconda puntata, Nicola Tedde sarà convocato nel pinnettu per visionare un video sulla sua fidanzata Sabrina Martinengo. A poche ore dalla separazione, la donna si è molto avvicinata a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e sembra che tra loro stia nascendo un particolare feeling. Nel video, Sabrina raggiunge il Raselli nella sua camera da letto, dove non ci sono le telecamere.

La coppia è approdata in Sardegna per volontà della 42enne che non riesce ad essere serena nel rapporto, a causa della notevole differenza di età che intrattiene con Nicola, giudicato infantile e immaturo.

Il paradosso è che la Martinengo si sia avvicinata ad un ragazzo altrettanto giovane, data la scarsa fiducia che ripone nel suo fidanzato per via della sua età. Giulio, infatti, ha 28 anni ed è, anch’esso, molto più giovane di lei.

Dopo aver visto la sua fidanzata entrare nella casa dei tentatori, Nicola amareggiato e deluso, è esploso: “Si è fumata il cervello, Io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di merda è lei a 42 anni”.