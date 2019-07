Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: falò di confronto per Andrea e Jessica, David e Katia sorprendono

Scritto da La redazione di TvDaily il

Le anticipazioni della rovente quarta puntata di Temptation Island.

Domani, 15 luglio 2019, andrà in onda l’attesa quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island. Mentre Andrea esplode e chiede il confronto con Jessica, David e Katia hanno delle reazioni inaspettate.

Temptation Island: tutte le anticipazioni della quarta puntata

La nuova puntata del reality delle tentazioni si preannuncia scoppiettante. Per Andrea e Jessica è tempo di falò. Dopo aver visto la sua fidanzata sempre più vicina al single Alessandro, il ragazzo ha deciso di porre fine alla sua esperienza in Sardegna e ha chiesto, per la seconda volta, il confronto anticipato con Jessica. Lei si presenterà al falò?

David sarà molto scosso da alcune immagini della sua fidanzata Cristina e del single Sammy. La donna, infatti, è molto presa dal bel tentatore e il suo comportamento sta deludendo molto lo Scarantino. Sarà lui a chiedere il falò di confronto?

Dopo un’inizio fotonico, Katia subirà una battuta d’arresto. La vicinanza tra Vittorio e la single Vanessa, infatti, destabilizzerà sempre più la fidanzata che, nel corso della quarta puntata, mostrerà tutte le sue fragilità e scoppierà a piangere disperata. Vittorio deciderà di continuare la conoscenza della tentatrice o tornerà sui suoi passi?

Ilaria e Massimo si allontaneranno sempre di più. Mentre il romano ha deciso di dedicarsi alla single Elena, arrivando a confessare di desiderare di poter passare la notte con lei, Ilaria ha deciso di non piangere più per il suo compagno e di buttarsi tra le braccia di Javier. Massimo farà una vera e propria scenata di gelosia.

Sabrina, intanto, non nasconde l’attrazione per Giulio Raselli ma il suo fidanzato Nicola non starà fermo a guardare e deciderà di concentrarsi sulle single del villaggio, mentre la sua fidanzata arriverà alle lacrime per lui: “È giusto così, è giusto che lui si cerchi una ragazza più giovane. Quando vuoi bene ad una persona dei capire anche che è giusto lasciarla andare”, ammette lei affranta.

Temptation Island, torna domani, lunedì 15 luglio 2019, in prima serata, su Canale 5.