Temptation Island, anticipazioni: al via questa sera la sesta edizione del reality (video)

Ecco le anticipazioni della prima puntata della sesta stagione di Temptation Island.

Torna Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Le sei coppie di questa nuova edizione sono approdate sulle soleggiate spiagge della Sardegna per cercare risposta alla domanda che sconvolge la loro vita sentimentale: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio?

Temptation Island: le anticipazioni della prima puntata

Le coppie che hanno deciso di compiere il viaggio nei sentimenti sono, come sempre, non sposate e non hanno figli in comune. Approdati lontano dalla vita frenetica di tutti i giorni, dalla routine e dalle proprie responsabilità, Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina vivranno, per 21 giorni consecutivi, all’interno del villaggio, senza contatto con il mondo. Da una parte, i fidanzati trascorreranno i giorni in compagnia di 13 donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno insieme ad altrettanti uomini single. Al termine del ventunesimo giorno, le sei coppie avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

I fidanzati e le fidanzate potranno vedere i loro partner solo con i video, forniti dal conduttore nel corso dei Falò. Tutti avranno la possibilità di vedere estratti significativi della vacanza che sta compiendo il proprio partner e capire se potranno ritrovarsi o saranno destinati a perdersi.

Nel corso della prima puntata una coppia richiederà il Falò di confronto immediato. Come ammesso da Maria De Filippi, nessuno si aspettava una cosa del genere: la fidanzata, stando alle indiscrezioni, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per uno dei tentatori e la coppia è uscita separata dal programma.

La prima puntata della sesta edizione di Temptation Island ci aspetta oggi, lunedì 24 giugno 2019, alle 21,20 su Canale 5.